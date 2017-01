Acredite se quiser

Revendo páginas amareladas pelo tempo, sempre a gente encontra algo interessante para contar. Por exemplo, em 1976, 41 anos já passados – eu sempre...

Revendo páginas amareladas pelo tempo, sempre a gente encontra algo interessante para contar. Por exemplo, em 1976, 41 anos já passados – eu sempre gostei de ir fiscalizar os setores esportivos da cidade. Pois bem, coloquei gasolina em meu carro e roteiro na mão…

Visitamos o campo do Gema, da Prefeitura, já em fase de grande progresso; o local para a construção do campo do Jardim Marabá, sua praça esportiva com as crianças se divertindo; visitamos a praça de esportes do EC Oratório São Luiz, que iria receber o seu alambrado; visitamos o ginásio do Insa; a praça das crianças Salesianas, onde o padre Modesti também gostava de boas iniciativas; visitamos o Estádio Beira Rio, que receberia roupagem nova; a praça de esportes Ignácio Zurita Jr, onde a juventude praticava judô; a quadra de esportes do Centro Social Rural, onde desafiamos a diretoria para colocar alambrado o mais breve possível; visitamos o gigante ginásio municipal de esporte, naquela época em fase bastante adiantada (que maravilha); visitamos o conjunto da AAA, que dispensa comentários (pena que o público todo ainda não conheça); visitamos as obras Sayonenses; a praça de esportes da Sucorrico; visitamos o magnífico Estádio Engenho Grande, onde sua diretoria mandou trocar todas as instalações elétricas; visitamos a praça de esportes da Nestlé, que se transformou num paraíso para seus associados; e muitas outras praças que tive o prazer e a felicidade de visitar. Todos esses serviços vinham sendo executados silenciosamente.

É isso, amigos. Existia uma previsão para Araras, em 1977 e 1978. Na época, era uma empolgação para ver tudo funcionando. Conforme nosso registro, em fevereiro de 1976, juntamente com o prefeito Jair Della Coletta, o Dr. Itacir R. Zaniboni, que era o presidente da Câmara Municipal e do vereador Remilton Mussarelli, visitamos as dependências do Sayão FC, onde a diretoria nos adiantou sobre os planos que seriam postos em prática ainda naquele ano. As coisas funcionavam assim antigamente.

A crônica esportiva e as autoridades fiscalizavam e prestigiavam os setores esportivos. Não era mesmo uma loucura?

Agradecimentos

Pela passagem do meu aniversário, em 15/12, recebi dezenas de mensagens me parabenizando pela data, destacando-se a do Dr. Oswaldo Ueti, cardiologista do hospital da Unicamp de Campinas. A todos, muito obrigado.

De coração, muito obrigado!

Foi com surpresa e alegria que recebi a visita do professor Luiz Paulo Franco, no final do ano passado, nos comunicando que o Campeonato Amador versão 2016/17 levaria o meu nome, numa carinhosa homenagem.

Assim foi que, no dia 4 de dezembro, no campo do Gema, além de ser convidado a dar o pontapé inicial, recebi o certificado de homenagem com os dizeres:

“A Prefeitura de Araras e a Secretaria de Esportes tem a honra de homenagear o cronista esportivo Walter Gambini, que tanto enriquece o esporte ararense, fazendo desta jornada sua maior paixão. Um profissional que compartilha conosco não somente seus conhecimentos por meio da comunicação, e sim amizade. Nossa gratidão pelo seu empenho e profissionalismo. Araras 30 de Novembro de 2016.

Luiz Paulo Franco

Secretário Municipal de Esporte

Dr. Nelson Dimas Brambilla

Prefeito Municipal de Araras”