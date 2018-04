Acórdãos de casos similares ao de Pedrinho mantém indefinida participação de prefeito em novas eleições

Os primeiros acórdãos publicados em casos similares ao do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda mantém a dúvida sobre eventual participação de Pedrinho em novas...

Os primeiros acórdãos publicados em casos similares ao do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda mantém a dúvida sobre eventual participação de Pedrinho em novas eleições a serem disputadas em Araras ainda esse ano para o cargo de prefeito. Mesmo assim eles não derrubam a tese de que o prefeito que não tinha o registro em 2016, como Pedrinho, agora possa disputar o pleito suplementar.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou em 19 de abril/16 o registro de candidatura de Pedrinho Eliseu (PSDB), que concorreu com o registro indeferido, mas permaneceu no cargo amparado por liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes (que não integra mais a Corte Eleitoral).

Porém num caso muito similar ao de Pedrinho o acórdão (espécie de sentença proferida pelos tribunais) já dá margem à interpretação de que Eliseu poderia mesmo participar de novas eleições em 2018, suplementares às de 2016.

“O fato de, em tese, o ora recorrido poder participar do certame suplementar não justifica, neste momento, a manutenção do deferimento do seu registro, porquanto, além de nada garantir nova vitória, é possível que sobrevenham novas hipóteses de inelegibilidade ou inadimplemento de condições de elegibilidade”, especifica o acórdão que tirou do cargo o prefeito de Rio das Ostras/RJ, derrubado do cargo pela mesma situação de Pedrinho: ambos estavam inelegíveis por oito anos, a partir da eleição de 2008, com base na alínea “d” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar n° 64/1990 (Lei de Inelegibilidades), e não poderiam ter concorrido ao pleito de 2016.

Na decisão o TSE não é explícito que haverá permissão para eles serem candidatos novamente, nas eleições que serão marcadas em 2018 se a decisão do TSE for mantida. Mas o mesmo acórdão levanta a tese de que os atuais prefeitos poderiam, sim, participar do novo pleito, ao citar o fato de “em tese, o ora recorrido poder participar do certame”.

Mesmo assim há entendimento diversos por parte de alguns que verificam acórdão em outro caso bastante similar. Isso porque noutro acórdão (divulgado na mesma data para Vilhena/RO) o TSE é menos específico a tal tese, ao afirmar que “a circunstância anotada no acórdão recorrido, quanto a ser possível a participação da candidata em eleição suplementar decorrente do indeferimento do seu registro, não constitui fundamento hábil a afastar o óbice à candidatura na espécie”.

Ainda especifica o TSE que “a renovação do pleito implica a reabertura do processo eleitoral, com novo exame das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade”, e por isso, mesmo o TSE não citando que a candidatura seria impedida, o Colegiado do Tribunal reforça que não haveria certeza quanto ao deferimento de eventual pedido de registro da candidata na nova eleição, ou seja, ainda não há como se afirmar que o registro a uma nova eleição será concedido.

Aliados a Pedrinho apontam que essa margem deixada pelo TSE diz respeito a possibilidade de novos impedimentos eleitorais dos candidatos – noutras possíveis condutas não atreladas a esses casos já julgados – e não ao impedimento cessado em 2016. Já os oposicionistas vislumbram que Eliseu ainda pode ter um novo registro indeferido se se candidatar a prefeito em eleição suplementar.