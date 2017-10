Acidentes de trânsito nas rodovias de Araras matam 4 pessoas no fim de semana

Acidentes foram na Via Anhangüera e na Araras/Rio Claro; uma das vítimas residia na zona leste de Araras e as demais em outras cidades...

Quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito no fim de semana nas rodovias Anhangüera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191), todos registrados nos trechos que cortam o município de Araras. Das quatro vítimas uma era ararense, outra de Rio Claro e duas de São Paulo/SP. O trânsito já matou 15 pessoas neste ano.

Os acidentes foram registrados em boletim de ocorrência na Delegacia do Município, sendo o primeiro às 22h45 da sexta-feira (20) no km 56+300 metros da SP-191 (Araras/Rio Claro). A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informa Elias Correa, de 46 anos, dirigia uma motocicleta Suzuki/Bandit quando foi atropelado por um carro Ford/Focus. A vítima morreu na hora.

O motorista do Ford/Focus foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária Arteris/Intervias e atendido no Pronto Socorro da Santa Casa de Araras. A Polícia Civil informa que ele foi indiciado por homicídio culposo por acidente de trânsito (quando não tem intenção de matar) e pagou fiança R$ 930, arbitrada pelo delegado de plantão.

Um terceiro carro (VW/Fox) também se envolveu no acidente e o motorista disse que perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco depois que peças, que se soltaram dos outros veículos, bateram contra seu carro. Ele também foi socorrido na Santa Casa.

Os dois motoristas sobreviventes fizeram o teste do etilômetro (bafômetro) e com resultados negativos. Ambos ajudaram a polícia no recolhimento de informações. Elias Correa era solteiro, pai de quatro filhos, e seu corpo foi velado e sepultado no último sábado (22), às 8h30, no Cemitério Parque das Palmeiras, em Rio Claro.

Ciclista morre atropelado perto do antigo posto Borsatto

Às 6h do sábado (21) o ciclista Damião Farias da Silva, de 37 anos, morreu atropelado por uma motocicleta e um caminhão no km 163+800 metros da Via Anhangüera (SP-330), perto do Posto Barão de Araras (antigo Borsatto).

A PM Rodoviária informa que o motociclista dirigia a BMW/R1200 “quando repentinamente o ciclista atravessou a rodovia”. Ele tentou desviar, mas não houve como evitar a colisão e a moto bateu na roda traseira da bicicleta. Ambos caíram na faixa de rolamento da rodovia, sendo que a moto foi parar no canteiro central.

O motociclista relatou ainda que conseguiu se arrastar até o canteiro central, que evitou sua morte, mas o ciclista não e foi atropelado por um caminhão. A concessionária Arteris/Intervias tentou localizar as placas do caminhão, assim como o nome de alguma empresa responsável pelo sistema de monitoramento com câmeras, sem sucesso.

O motociclista fez o exame do etilômetro (bafômetro) com resultado negativo e estava com toda a documentação em ordem. O irmão do ciclista foi até o local para reconhecer o corpo, este levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

Damião Farias da Silva era casado e residia na Rua Francisco Russo, 107, no José Ometto 2, zona leste. Seu corpo foi velado no sábado (21) e sepultado no domingo (22), às 9h, no Cemitério Municipal.

Duas mulheres da mesma família morrem em capotamento

O terceiro acidente trágico aconteceu às 9h35 do domingo (22) no km 173 da pista sentido interior/capital da Via Anhangüera, trecho que passa próximo da zona norte de Araras. No carro Renault/Sandero viajavam quatro pessoas, todos da mesma família, sendo uma criança de apenas 11 anos.

Por motivos ainda desconhecidos o motorista teria perdido o controle da direção, bateu na canaleta de águas pluviais, e invadiu a margem direita da rodovia. O carro capotou e bateu contra árvores que existem no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o resgate da Intervias. As passageiras Marieta Nogueira da Silva, de 61 anos, e Alexandra da Silva Carvalho, de 39 anos, morreram ainda no local.

A criança e seu pai (motorista) foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz com ferimentos leves. O motorista fez o teste do bafômetro, com resultado negativos. Os corpos das duas mulheres foram encaminhados para o IML de Limeira e levados para a capital paulista.