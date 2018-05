Acidente sobre a SP-191 mata motociclista e incendeia carro

Um acidente no viaduto da SP-191, que liga a Avenida José Ometto à Usina São João, próximo da Uniararas, foi registrado agora há pouco...

Um acidente no viaduto da SP-191, que liga a Avenida José Ometto à Usina São João, próximo da Uniararas, foi registrado agora há pouco e culminou na morte de um motociclista.

O acidente envolveu um carro modelo Up e uma moto.

As informações iniciais apontam para uma colisão frontal entre o automóvel e a moto. Com a batida o veículo teria arrastado a moto e o motociclista caiu. Momentos depois houve incêndio no carro, mas os ocupantes do veículo foram retirados a tempo.

Mesmo assim o veículo ficou destruído e foi consumido pelo fogo. O motorista foi socorrido. Já o motociclista morreu no local.

Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e GCM estão no local aguardando a chegada da Perícia.