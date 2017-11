Acidente de trânsito com vítimas é simulado na Avenida Limeira

Simulado aconteceu na manhã desta quarta-feira em frente ao Centro Cultural Um acidente de trânsito com 33 vítimas foi simulado na manhã desta quarta-feira...

Um acidente de trânsito com 33 vítimas foi simulado na manhã desta quarta-feira (29) e chamou atenção de quem passava pela Avenida Ângelo Franzini (Avenida Limeira), trecho que fica em frente ao Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita.

O exercício durou 40 minutos e simulou a batida entre um caminhão e um ônibus do TCA (Transportes Coletivos de Araras), com 33 vítimas. Figurantes participaram da simulação e foram maquiados para deixar a cena mais real.

A simulação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil e brigadistas de empresas privadas. A meta foi criar um cenário crítico para orientar o procedimento diante uma situação real.

O exercício ocorreu durante o 1º Workshop de Emergência do PAM (Plano de Auxílio Mútuo de Emergência), que reúne profissionais da segurança (pública e privada) para discutir temas de gerenciamento de ocorrência. O evento aconteceu no auditório do Centro Cultural.

Na ocasião os participantes acompanharam também três palestras, sendo uma com tema “Gerenciamento de Grandes Ocorrências”, feita pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Araras Alexandre José Rovay, “Emergências Médicas” com o médico cardiologista/intensivista, Agnaldo Piscopo, e “Triagem de Vítimas” feita pelo subtenente do Corpo de Bombeiros, Ted Camargo.