Acidente agora a tarde mata uma pessoa na SP-191

Um grave acidente de trânsito aconteceu no fim da tarde de ontem (22) no km 68+800 metros da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), trecho que passa pelo município de Rio Claro. O registro está em andamento e a identidade da vítima não foi divulgada.



A concessionária Arteris/Intervias, responsável pela rodovia, informa que o acidente aconteceu no sentido leste da SP-191 e foi uma colisão frontal seguida de uma colisão traseira. Um veículo estaria em alta velocidade e este teria batido de frente com um caminhão Mercedes Benz, que teve o eixo dianteiro arrancado com o impacto.

A batida foi tão forte que a dianteira de um veículo foi arrancada e arremessada para uma outra estrada, que fica próxima a pista. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendeu a ocorrência, assim como a Guarda Civil Municipal de Rio Claro e o Corpo de Bombeiros.

