Acia recebe evento Planeje seu Sucesso promovido pelo Sebrae

Dia 10 de dezembro, a Acia vai sediar o evento promovido pelo Sebrae/SP “Planeje seu Sucesso”. A abertura será as 9h com a palestra online de Carlos Alberto Júlio, empresário, professor e apresentador da coluna Gestão Descomplicada da Rádio CBN.

Graduado em Administração de Empresas com especialização na Harvard Bussiness School. Essa palestra será transmitida da Sede do Sebrae/SP para a Sede da Acia.

Após a palestra, acontecerão simultaneamente em salas diferentes duas oficinas gratuitas ministradas por consultores do Sebrae nas salas da Acia, sendo destinadas para públicos diferentes.

Inscrições podem ser feitos pelo telefone 3543-7208 ou neste link https://bit.ly/2P7mlJJ