Acia divulga os ganhadores da Campanha Natal da Esperança

O sorteio da Campanha Natal da Esperança, promovida pela Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), quando...

Compartilhe em suas redes sociais!

O sorteio da Campanha Natal da Esperança, promovida pela Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), quando foi anunciado os nomes dos ganhadores dos prêmios.

A analista de RH, Geisa Rodrigues Moreira Meneghin, de 34 anos, mãe do Felipe de quatro meses, foi a ganhadora do Prisma 0km, com cupom adquirido da Loja Anellô Modas. Segundo ela, após seu maior presente que foi o nascimento de seu filho, vai fechar o ano com chave de ouro com o carro 0km. “No primeiro momento eu não acreditei quando recebi a ligação da Acia informando sobre o prêmio. É uma surpresa que deixa a gente muito feliz”, declarou Geisa.

Mais cinco ganhadores foram contemplados com vales-mercadoria de R$ 2 mil cada. Além dos ganhadores desses prêmios, a campanha premiou os vendedores dos cupons contemplados, cujo valor é de R$ 500,00, em vales-mercadoria para o vendedor do 1º prêmio e de R$ 300,00 em vales-mercadoria para os vendedores dos demais prêmios.

A campanha aconteceu no período de 6 de novembro até 24 de dezembro e recebeu mais de 300 mil cupons das lojas participantes que estavam identificadas com os cartazes de divulgação.

O sorteio aconteceu na sede da Acia, sendo conduzido pelo presidente da entidade, Roberto José Vechin, e contou com a presença de diretores, colaboradores, representantes da imprensa e a população em geral.

A entrega dos prêmios da Campanha Natal da Esperança será no dia 4 de janeiro de 2018, às 10h, na sede da Acia.

Confira a relação dos ganhadores:

1º Prêmio – 1 Prisma 0km – Geisa Rodrigues Moreira Meneghin – Anellô Modas

2º Prêmio – Vale-mercadoria de R$ 2 mil – Sandra Bueno – Lojas Arabel

3º Prêmio – Vale-mercadoria de R$ 2 mil – Marlene Piza – Joia Esporte

4º Prêmio – Vale-mercadoria de R$ 2 mil – Renata Covre – Joia Desconto

5º Prêmio – Vale-mercadoria de R$ 2 mil – Luiz Donizette Roversse – Óticas Carol

6º Prêmio – Vale-mercadoria de R$ 2 mil – Luiz Ernesto Lopes – Supermercado Favetta