Aceitando as diferenças

Celebrou-se nesta quarta-feira (21), em todo o mundo, o Dia Internacional da Síndrome de Down, data criada para dar voz e visibilidade às pessoas que nasceram com a síndrome e defender o direito delas à inclusão, combatendo a ignorância e a discriminação. Pessoas com a síndrome têm rompido muitas barreiras e apresentado grandes avanços. Em todo o mundo, e também no Brasil, há pessoas com Síndrome de Down estudando, trabalhando, vivendo sozinhas, se casando e chegando à universidade, mas infelizmente, no Brasil de 2018, ainda tem gente que ignora isso. Ignoram também que Síndrome de Down é uma ocorrência genética natural e universal, presente em todas as etnias e classes sociais.

Mas o Brasil ainda é um país que não aceita as diferenças. Um país onde ainda persiste a resistência à aceitação do gay, do negro, do pobre, das opiniões políticas divergentes, das práticas religiosas menos ortodoxas e etc.

Será que este é um efeito do medo do desconhecido? Ou é pela errônea sensação de que quando se garante o direito do outro, que é diferente de você, se tira o direito de outro alguém?

Até quando preconceitos como visto estes dias envolvendo a desembargadora Marília Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vão continuar? Segundo matéria publicada no El País, a desembargadora comentou em um grupo fechado do Facebook, intitulado ‘Juízes’, um deboche relacionados às pessoas com Síndrome de Down. A desembargadora teria comentado que ouviu no rádio que o Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora da síndrome. E ela teria dito que: ‘Aí me perguntei: o que será que essa professora ensina a quem? Esperem um momento que fui ali me matar e já volto, tá?’.

A postagem gerou reações, inclusive da professora citada, Débora Araújo Seabra de Moura, que em carta do próprio punho escreveu: “Eu ensino muitas coisas às crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito às outras. Aceitem as diferenças de cada uma. Ajudem a quem precisa mais”. E concluiu: “O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo pra acabar com o preconceito porque é crime. Quem discrimina é criminoso!”

Também esta postagem deve indignar a todos. Porque não há como se clamar por uma sociedade mais justa e menos intolerante e violenta, quando seus cidadãos não são capazes de aceitar as diferenças e aceitar o outro como ele é. É fadada ao fracasso, a sociedade que detém a falta de capacidade de lidar com o diferente e que não pratica a empatia. Indigne-se e repudie o preconceito e à ignorância da capacidade de aceitação do que foge ao padrão. Seja melhor para uma sociedade melhor!