Ação pede demolição de parte do imóvel do Shopping

Uma ação movida por Marco Antônio de Freitas Bosso, um dos lojistas que adquiriu um box no Condomínio Shopping Center Ribeirão das Araras e Araras Incorporadora, na avenida Dona Renata (Marginal), pede o ressarcimento dos valores investidos e requer que a expedição de ordem judicial à Cabrini, Beretta & Cia. Ltda. mande desmanchar as obras construídas. Também solicita ao Município para que cancele a aprovação da ampliação do projeto original do Shopping, alegando ter invadido área que não era de sua propriedade.

De acordo com o texto apresentado à Justiça, assinado pelo advogado José Roberto Zambon, houve “má-fé para ampliar seus domínios no empreendimento Condomínio Shopping Center Ribeirão das Araras. Ampliou a área de vendas do Hipermercado, construiu e alugam lojas em áreas comuns do Condomínio, concretou o acesso das lojas do shopping ao estacionamento no piso superior (suprimindo a instalação de escada rolante), impede (por não contribuir com sua responsabilidade financeira) a conclusão do empreendimento, sendo a maior evidência deste comportamento, a utilização de 100% do estacionamento de veículos, onde possui apenas 1/3 das vagas”.

O empreendimento seria composto de 100 lojas comerciais construídas no térreo, com frente para a Avenida Dona Renata, nº 1075, Jardim Itapuã, e um Hipermercado com área de 4.330 metros quadrados no piso superior, com frente para o estacionamento de veículos e cerca de 40 condôminos proprietários de lojas.

Ainda segundo a ação, a empresa Cabrini Beretta & Cia Ltda. passou a utilizar áreas que não são de sua propriedade exclusiva, visto que é condômina num conjunto com os demais lojistas e que teria sinalizado pagar aluguel por ela, porém, não teria cumprido. Também alega o autor que, além de se utilizar de áreas comuns, realizou-se construções nas mesmas sem que fossem aprovadas por 2/3 dos condôminos, em Assembleia Geral.

O processo está tramitando e aguarda manifestação da defesa e decisão judicial. Oswair Cabrini Júnior, diretor do Hipermercado Tiradentes, citado na ação, foi procurado pela reportagem da Tribuna, mas não retornou as tentativas de contato.

Prédio já foi leiloado

O prédio do Shopping Center Ribeirão das Araras foi a leilão e chegou a ser arrematado no dia 30 de junho de 2015, por R$ 16 milhões. Um grupo de investidores de Minas Gerais deu o único lance de compra do prédio. Nenhuma decisão sobre a validação do leilão foi publicada.

O motivo do leilão foi ocasionado pelo mesmo Marco Antonio de Freitas Bosso, que entrou com a ação judicial pedindo o ressarcimento dos valores pagos ao condomínio e a incorporadora. O autor alegou que o imóvel nunca foi entregue porque o empreendimento nunca foi concluído.

A ação, que é de 2007, acabou resultando na determinação do leilão do prédio do Shopping, em conformidade com a sentença do juiz da 2ª Vara Cível de Araras, Thomaz Corrêa Farqui, dada em 20 de abril de 2017. A realização do leilão foi feita pela Hasta Pública de São Paulo e esteve aberto para lances on-line no site da empresa até 30 de junho do ano passado. Esta foi a segunda praça do leilão – a primeira aconteceu no dia 10 de junho, mas encerrou sem compradores.

O imóvel tem 15.900,20 m² e o lance mínimo para arrematação nessa segunda praça foi de R$ 16.550.516,40. Esse valor correspondeu a 60% do valor da primeira tentativa de venda ocorrida no dia 10 de junho, que tinha como lance mínimo R$ 27.584.194,00 milhões. A área leiloada contempla o andar térreo do prédio onde estão lojas e a praça de alimentação, e ainda o andar superior que abrigava a extinta loja do Hipermercado Tiradentes.