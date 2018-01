Ação pede demolição de construções feitas em partes do ‘condomínio’ do Shopping

Uma ação movida pela Araras Incorporadora requer expedição de ordem judicial à Cabrini, Beretta & Cia. Ltda., para que mande desmanchar as obras construídas...

Uma ação movida pela Araras Incorporadora requer expedição de ordem judicial à Cabrini, Beretta & Cia. Ltda., para que mande desmanchar as obras construídas sem autorização e projeto defronte o antigo Hipermercado Tiradentes. A ação também é contra o Município de Araras – para que este cancele a aprovação da ampliação do projeto original do Shopping. Isso porque a incorporadora garante que a empresa responsável pelo hipermercado teria invadido área que não era de sua propriedade, e sim do condomínio.

Além disso a empresa teria “concretado” o acesso previsto entre os dois pavimentos do shopping, em local reservado à construção de escada rolante, usando o espaço para construção de lojas, que ainda permanecem hoje.

A ação também pede que seja fixada pena pecuniária diária no valor de R$ 5 mil. De acordo com o texto apresentado a justiça, houve “má-fé” quando a rede Tiradentes “ampliou a área de vendas do Hipermercado, construiu e alugam lojas em áreas comuns do Condomínio, concretou o acesso das lojas do shopping ao estacionamento no piso superior (suprimindo a instalação de escada rolante), impede (por não contribuir com sua responsabilidade financeira) a conclusão do empreendimento, sendo a maior evidência deste comportamento, a utilização de 100% do estacionamento de veículos, onde possui apenas 1/3 das vagas”.

O empreendimento, com obras quase concluídas e nunca entregues e cuja construção começou no início dos anos 1990 e seria composto de 100 lojas comerciais construídas no térreo com frente para a Avenida Dona Renata, nº 1075, Jardim Itapuã e, um Hipermercado com área de 4.330 metros quadrados no piso superior, com frente para o estacionamento de veículos e cerca de 40 condôminos proprietários de lojas.

Ainda segundo a ação a empresa Cabrini Beretta & Cia Ltda. Passou a utilizar áreas que não são de sua propriedade exclusiva, visto que é condômina em conjunto com os demais lojistas e que teria sinalizado que pagaria aluguel por ela, porém não teria cumprido isso. Também alega o autor que além de se utilizar de áreas comuns, realizou-se construções nas mesmas sem que fossem aprovadas por 2/3 dos condôminos, em Assembleia Geral.

O processo está tramitando e aguarda manifestação da defesa e decisão judicial. Oswair Cabrine Junior, e diretor do Hipermercado Tiradentes, citado na ação, foi procurado pela reportagem da Tribuna, mas não retornou as inúmeras tentativas de contato.

Já os autores da ação argumentam que foi fechada a saída da escada rolante justamente para o então hipermercado conseguir Auto do Corpo de Bombeiros. A reclamação é que o Município teria feito “vista grossa” e permitido funcionamento do supermercado em instalações completamente distintas do projeto original.

Em outra ação, prédio já foi leiloado

O prédio do Shopping Center Ribeirão das Araras, foi a leilão e chegou a ser arrematado no dia 30 de junho de 2015, por R$ 16 milhões. Um grupo de investidores de Minas Gerais dar o único lance de compra do prédio.

O problema é que nunca uma decisão sobre a validação do leilão foi publicada. Conforme Tribuna apurou, o problema é que o leilão nunca foi finalizado e o valor jamais foi pago – ou seja, em tese o leilão não foi concluído e há entendimentos de que ele perdeu validade.

O motivo do leilão foi que Marco Antonio de Freitas Bosso entrou com a ação judicial pedindo o ressarcimento dos valores pagos ao condomínio e a incorporadora. O autor alegou que o imóvel nunca foi entregue porque o empreendimento nunca foi concluído.

A ação, que é de 2007, acabou resultando na determinação do leilão do prédio do Shopping, e a realização do leilão foi feita pela Hasta Pública de São Paulo.

Depois disso, conforme Tribuna apurou, tentou-se realizar o leilão de apenas três lojas, mas não houve compradores interessados. O imóvel do shopping tem 15.900,20 m².

(Por REBECA PETRUCCI e DENNY SIVIERO)

