Ação da Polícia Federal na Prefeitura de Araras contou com três agentes, delegado e auditor federais

A ação deflagrada pela Polícia Federal em Araras e que culminou na apreensão de documentos de dentro da Prefeitura teve a participação direta de policiais federais da cidade de Divinópolis/MG e contou com a participação de apenas três agentes da Polícia Federal, do delegado Benício Cabral, da Polícia Federal de Divinópolis/MG e de um auditor da CGU (Controladoria Geral da União).

A operação perdurou por toda a manhã de quarta-feira (9) e foi noticiada pela Tribuna logo cedo. Ela mobilizou boa parte dos nomes do alto escalão municipal que trabalham dentro do Paço.

A Polícia Federal deflagrou pela manhã, em parceria com a Controladoria Geral da União, a Operação Prato Feito, para desarticular cinco grupos criminosos suspeitos de desviar recursos da União destinados à educação em municípios dos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Distrito Federal. A operação ocorreu em dezenas de cidades do estado. Além de Araras, Leme e Pirassununga são exemplos de cidades próximas em que a operação cumpriu mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal não cumpriu de mandados de prisão.

Os agentes federais conversaram com diversos secretários municipais em tom bastante amistoso,e até mesmo com o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). A informação sobre a operação estar ocorrendo dentro da Prefeitura foi repassada somente horas depois de seu início e concomitantemente aos mais diversos veículos de comunicação da cidade.

Os agentes federais conversaram com o prefeito, secretários municipais e até servidores questionando sobre suspeitos de integrarem uma quadrilha que teria firmado contratos com algumas prefeituras pelo Estado. Os policiais chegaram até mesmo a apresentar fotos dos suspeitos para saber se alguém de dentro do Paço Municipal já teria os visto. Os suspeitos seriam lobistas que tentam seduzir agentes públicos com propostas indecorosas para fraudar licitação. A Polícia Federal estaria investigando em Araras se esses mesmos suspeitos já estiveram na Prefeitura local e se tiveram sucesso em conquistar licitação em Araras de forma fraudulenta.

Na Prefeitura a Polícia Federal aprendeu documentos de uma licitação realizada em 2015 em Araras. A suspeita recaiu sobre essa licitação devido às suspeitas sobre os nomes dos vencedores do certame.

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) chegou a conceder entrevista ao radialista Fredo Junior, em seu programa diário na Rádio Fraternidade, e garantiu que a licitação foi realizada corretamente. Segundo Brambilla, os funcionários da época estão tranquilos, cientes da lisura com a qual foi feita todo o certame. Ventilou-se na mesma data boatos de que a Polícia Federal teria realizado buscas dentro da casa do ex-prefeito e de outros agentes políticos em Araras ligados à antiga administração – o que foi prontamente negado pelo ex-prefeito.

Oficialmente a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca em Araras. Um deles foi cumprindo nas Secretarias Municipais de Fazenda e Administração (especificamente no Setor de Compras), referente a Operação Prato Feito.

Foram levados pelos agentes federais os documentos referentes ao Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 025/2015, realizado em junho de 2015 e vencido em dois lotes pelas empresas Reverson Ferraz da Silva ME e a Unimesc Indústria e Comércio Ltda., ambas investigadas na operação.

Os contratos foram assinados em julho de 2015 e as empresas venceram as licitações e forneceram uniformes escolares para os alunos dos ensinos infantil e fundamental, da Secretaria Municipal de Educação de Araras.

“A operação da Polícia Federal se refere ao inquérito policial que tramita desde o ano de 2015, sob o número 0159/2015 Delecor/SR/PF/SP”, segundo informou a Secom/Prefeitura de Araras por meio de nota, que ainda reforçou que os contratos e a licitação não foram assinados e nem perduram nesta administração.