Ação cidadã do voto consciente

Chegamos à reta final da campanha eleitoral e resta apenas um dia para que o eleitor ararense escolha, através do voto, os políticos que irão representar a população na Câmara Municipal e na Prefeitura nos próximos quatro anos. Oportuno enfatizar a importância do voto, que precisa ser feito com consciência.

Disputam as 11 vagas para o cargo de vereador 191 candidatos – homens e mulheres – e cada proposta apresentada por cada um precisa ser analisada de forma séria e coerente.

Cada vereador que assume sua cadeira no Legislativo precisa ter convergência de idéias para que haja governabilidade, e é por isso que o voto do eleitor precisa ser consciente e ter foco, para que ambos – Executivo e Legislativo – possam proporcionar reais resultados coletivos para toda a cidade.

E, logicamente, cuidado semelhante também deve ser aplicado pelo eleitor ao escolher um dos cinco candidatos para a vaga de prefeito. Tanto o candidato escolhido para prefeito, como para vereador, precisam ter planos de governo coerentes, e que proporcionem alternativas para o desenvolvimento.

O eleitor precisa ter consciência do poder que tem em suas mãos – que é o de escolher quem vai governar a cidade nos próximos anos. Portanto, cabe a cada um dos mais de 80 mil eleitores de Araras escolher o melhor plano de governo, e não de o de poder.

Verifique corretamente se o seu candidato tem uma proposta séria para combater o desemprego, para solucionar os problemas que afetam a área da saúde, a segurança e a educação – esta tão desmerecida pela classe governante – e fuja dos clichês tão comuns nas campanhas eleitorais.

Veja a estrutura atual e o que cada um propõe e, o mais importante: se as medidas propostas cabem no orçamento do município, ou se apenas foram criadas para impressionar o eleitor, e serão esquecidas a partir de 1º de janeiro de 2017, data da posse dos eleitos.

Não se deixe iludir por promessas fantasiosas e publicitárias. A escolha criteriosa é a melhor resposta que o eleitor pode dar aos seus governantes, em um regime democrático.

Amanhã, o poder para decidir o futuro está nas mãos de cada um de nós, e caberá, a partir daí, a cada munícipe o trabalho sem descanso de fiscalização e da real aplicação do que foi prometido pelos eleitos, durante a campanha. Então, vá com título na mão e com a responsabilidade de eleger quem melhor representa você… Vote consciente!