Abusos na Lava Jato?

Nas últimas semanas a Operação Lava Jato manteve o ritmo acelerado e voltou a executar novas prisões de políticos importantes no cenário nacional. O principal deles foi Antônio Palocci, ex-ministro do governo Lula.

Palocci não foi o único detido. Outros dois assessores dele também tiveram suas prisões temporárias confirmadas. Além dele, outros ex-ministros do governos Lula e Dilma foram presos pelos agentes em fases distintas da operação. Exemplo disso foi o caso de Guido Mantega, detido na semana passada, e Paulo Bernardo, detido antes ainda.

Assim como ocorreu no dia da prisão de Mantega, muito se criticou a prisão de Palocci. O advogado dele chegou a alegar não conhecer as acusações contra o cliente e se indignou com a operação, citando que não conhecia a acusação “porque até o presente momento ela é secreta, no melhor estilo da ditadura militar”. Ainda fazendo uma comparação infeliz, completou: “num belo dia batem à sua porta e o levam. Estamos voltando aos tempos da arbitrariedade”, insinuou José Roberto Batochio.

Apesar da insinuação de autoritarismo, até agora as instâncias superiores nunca anularam atos de Sérgio Moro, juiz do caso, em relação às alegadas arbitrariedades cometidas.

De fato, há quem argumente – inclusive juristas – que Sérgio Moro, tecnicamente, errou no caso de Palocci. Mas comparar isso com o período da Inquisição ou da Ditadura – como alguns fizeram – soa exagerado.

É preciso respeitar o devido processo legal, e até corrigir erros, mas não há como comparar tais erros a procedimentos autoritaristas ou inquisicionistas.

Cabe lembrar que Palocci, por exemplo, foi ministro da Fazenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Casa Civil na gestão de Dilma. Era um dos coordenadores da campanha do PT à Presidência e mantinha um escritório de consultorias. Vale recordar que o partido cuja campanha ele coordenou está comprometido, em nível nacional, em escândalos relevantes.

Agora, a PF apura indícios de uma relação criminosa entre Palocci e o comando da Odebtrecht, com suspeita de que o ministro tenha atuado como intermediário entre seu grupo político e a empreiteira.

Outra lembrança, antes disso, foi o escândalo que derrubou o ministro Palocci. Em março de 2006 ele não resistiu à violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, que o acusou de freqüentar a chamada casa do lobby, em Brasília.

Antes da saída de Palocci, o então presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, afirmou em depoimento à Polícia Federal, que entregou os dados de violação do sigilo de Francenildo diretamente a Palocci, que acabou indiciado pela PF pelo crime.

Palocci não foi condenado, por nenhum dos crimes citados acima, mas não há como negar que o caso dele ilustra bem como acontecem as investigações da Lava Jato: a operação investiga políticos importantes do país, e usa – legitimamente – os meios policiais para que se apurem, individualmente, as condutas dos acusados, seja um ex-ministro ou até um ex-presidente.

É preciso, porém, multiplicar a Lava Jato. Todos esperamos que ela focalize, também, noutros partidos políticos e noutras tantas suspeitas, também conhecidas por todos nós, mas até agora ignoradas. Senão, não há como negar que estas investigações estejam ocorrendo de uma forma um tanto tendenciosa, como alguns consideram.

De qualquer modo, os “esperneios” freqüentes ocorrem por se tratar de operações sobre políticos influentes e abastados. Conduta similar da Polícia, quando adotada contra pobres coitados, jamais foi criticada pelos mesmos advogados e ex-ministros.