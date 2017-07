Abertura do Campeonato de Futebol Master acontece no domingo

A rodada inicial do Campeonato Master – para jogadores a partir dos 45 anos – acontece amanhã, domingo (2). A Secretaria Municipal de Esportes...

A rodada inicial do Campeonato Master – para jogadores a partir dos 45 anos – acontece amanhã, domingo (2). A Secretaria Municipal de Esportes divulgou há cerca de uma semana que a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Master foi adiada devido a desistência da equipe do União da Vila F.C.

A primeira rodada do torneio estava marcada para este domingo (25). Com a mudança de datas, agora a rodada de estreia ficou marcada para amanhã.

A competição reúne atletas nascidos no ano de 1972 e somente o goleiro poderá ser nascido até no ano de 1977. As equipes do Sayão FC, EC São Benedito, Bela Vista EC, Aliança FC, Amigos FC, Sindicato do Metalúrgico, Calixto Gás e Agua FC e AE Cruzeirinho Araras disputam a competição.

O torneio utilizará como locais oficiais para os jogos os Campos do Comercial, do Capixaba e do Sindicato. A tentativa da pasta é de realizar todos os jogos aos domingos, com início às 8h15. “Terminamos o Campeonato de Futebol 38 anos há algumas semanas e já estamos dando início ao Campeonato de Futebol 45 anos. O esporte não pode parar, tenho certeza que este Campeonato seguirá o exemplo do 38 anos, com uma competição com grandes jogos”, ponderou o secretário de Esportes, Douglas Marcucci.

São Benedito foi campeão ano passado

No ano passado, pela terceira vez seguida, o EC São Benedito sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master, que no ano passado homenageou o ex-jogador amador José Eduardo Marques, conhecido como Kiko, falecido em 2015.

O vice campeão foi o Grena/Butantan FC e a final foi disputada em novembro no Estádio Municipal Joel Fachini, e vencida pelo São Benedito por 3 a 1

O Campeonato de Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) contou com 10 times (este ano são oito equipes): São Benedito, Grena/Butantan, Amigos, Calixto Gás e Água, Sayão, Sayão “B”, AE São João, União da Vila, Bella Vista e Corona.