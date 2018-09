Aberta licitação para construção de Terminal de Integração de ônibus na zona leste

Está aberta na Prefeitura a licitação para contratação de empresa que construirá um Terminal Urbano de Integração para ônibus na zona leste, mais precisamente...

Está aberta na Prefeitura a licitação para contratação de empresa que construirá um Terminal Urbano de Integração para ônibus na zona leste, mais precisamente no José Ometto II. Na modalidade Tomada de Preços, a licitação dá prazo até dia 17 de setembro às 14h para as empresas interessadas apresentarem suas propostas.

O custo estimado da implantação do terminal é de R$ 1.351.399,95, conforme o edital da Tomada de Preços 016/2018, disponível, assim como os anexos, no site da Prefeitura – www.araras.sp.gov.br, no campo Licitações.

A construção ocupará um terreno ao lado do prédio da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), e que, por sua vez, fica próximo ao Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertoline. É uma área onde há muitos anos existem as ruínas do que já foi um dia uma estrutura com quadra poliesportiva.

Segundo o apurado pela Tribuna, o projeto vinha sendo estudado pela Prefeitura desde 2017 e no mês passado foi finalizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade.

O local contará com duas plataformas cobertas, banheiros, duas unidades para comércio (box), e uma sala para serviço de administração do terminal.

A Prefeitura ainda não divulgou detalhes sobre o esquema operacional do terminal, ou itinerários que ele vai abranger, limitando-se por enquanto, a dizer que ele visa “possibilitar a integração a outros bairros, nos mesmos moldes do terminal central que funciona ao lado do Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger”.

Entre os anos de 2015 e 2016, a Prefeitura chegou a anunciar a construção de um terminal urbano de ônibus para a zona leste, na Praça Jorge Assumpção, no José Ometto I, de frente para a avenida Augusta Viola da Costa.

No entanto, o projeto acabou drasticamente modificado e, de uma proposta inicial parecida com a atual, acabou se transformando num conjunto de dois abrigos de ônibus simples, uma rampa de acesso e um recuo na pista de rolamento, sem demais instalações.

Após a realização da licitação e do cumprimento de prazos legais, a Prefeitura deverá informar as previsões para assinatura de contrato e prazo para a entrega da obra. (Ana Maria Devides)