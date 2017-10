Abelhas atacam alunos e matam cachorra no Caio Prado

Um ataque de abelhas foi registrado na manhã desta quarta-feira (3) no Núcleo Caio Prado, zona rural. Uma moradora disse que o ataque começou...

Um ataque de abelhas foi registrado na manhã desta quarta-feira (3) no Núcleo Caio Prado, zona rural. Uma moradora disse que o ataque começou em uma escola da Prefeitura e as abelhas também atacaram sua família e a cachorrinha de estimação Samy, que morreu.

Ana Paula de Jesus Silva mora em frente ao prédio da escola e disse que a colmeia ficava no teto da escola há anos e os moradores já tinham solicitado a retirada para a Prefeitura e Corpo de Bombeiros. “Moro há cinco anos no Caio Prado e a colmeia já existia, mas ninguém nunca fez nada, inclusive a Secretaria Municipal de Educação. Hoje (4) aconteceu o pior e as abelhas atacaram”, relata.

Ana disse que parte do teto que fica do lado de fora da escola caiu e que teria motivado o ataque das abelhas. “Primeiro elas atacaram os alunos, mas a professora e a merendeira da escola trancaram todos e evitaram o pior. Depois as abelhas atacaram um homem que cortava a grama perto da escola, este fugiu e se abrigou em uma casa”, detalha.

Mas o mais grave aconteceu, justamente, na casa da família de Ana Paula, que mora em frente a escola. “Eu estava dando banho em meu filho e ouvi meu marido gritar. Quando fui para frente da casa eram milhares de abelhas atacando minha cachorra. Tentamos jogar água, mas as abelhas começaram a nos atacar e tivemos que nos trancar em casa”, recorda.

Ela disse que a família não sabia o que fazer diante as milhares de abelhas. “Foi assustador, pois o vidro ficou preto com tantas que tentaram entrar em casa”, disse. Infelizmente, a cachorrinha da família não resistiu as picadas e morreu. “Foi assustador e triste passar por isso e o Corpo de Bombeiros demorou para chegar até o bairro. Quando eles chegaram o ataque já tinha acabado”, finaliza.

Educação diz que desconhecia colmeia na escola

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação confirma o ataque ocorrido no Núcleo Caio Prado, mas disse que desconhecia a presença da colmeia. “De fato, hoje pela manhã houve um incidente envolvendo abelhas as quais, segundo informações preliminares, encontravam-se junto ao “forro” da unidade escolar localizada no bairro Caio Prado”, começa a nota.

O mesmo documento cita que “ressaltamos que desconhecíamos a presença de tais abelhas junto a unidade escolar, assim como a própria diretora da escola, porém tão logo soubemos do ocorrido foi acionado o Corpo de Bombeiros e por sua vez a Defesa Civil, que compareceram no local. Portanto, a Secretaria Municipal de Educação tomou todas as providências cabíveis para a solução da questão”, explica.

A Educação disse ainda que as aulas foram suspensas, inclusive por orientação da própria Defesa Civil, até que a situação seja regularizada. Não estavam agendadas aulas para a próxima sexta-feira (6), em razão da realização de conselho de classe previsto no calendário escolar. Os pais e mães foram comunicados, salienta a nota da Educação.