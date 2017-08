Abaixo-assinado pede indeferimento de cidadania a deputado Marquezelli

A concessão do título de cidadão ararense ao deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) tem incomodado parcela da população ararense. A proposta partiu do vereador...

Compartilhe em suas redes sociais!

A concessão do título de cidadão ararense ao deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) tem incomodado parcela da população ararense. A proposta partiu do vereador José Roberto Apolari, colega de partido de Marquezelli, e foi oficializada no início do mês em pedido formalizado à Câmara de Araras.

O deputado de Pirassununga foi um dos votantes a favor da permanência de Michel Temer (PMDB) na presidência da República. Além disso, outras posturas dele incomodaram mais de 500 pessoas que assinaram um abaixo-assinado pedindo que Marquezelli não seja considerado cidadão ararense.

“O parlamentar, cuja cidade de origem é Pirassununga, foi protagonista das mais repugnantes ações contra o povo brasileiro. No ano passado, em uma entrevista sobre a PEC dos Gastos Públicos, Marquezelli justificou os cortes dizendo que ‘quem não tem dinheiro, não faz faculdade. Não tem dinheiro, não faz’. Além dessa resposta, o deputado disse ainda que como os recursos na saúde podem se tornar mais escassos, a população precisa cuidar mais da própria saúde para evitar o sobrecarregamento do SUS. Na lógica do parlamentar, o acesso à educação e à saúde deve ficar restrito apenas a quem tem dinheiro”, reforça o abaixo-assinado protocolado pelo PSol de Araras. O presidente da legenda na cidade, Claudio Armelin Melon, foi o responsável por protocolar o documento na Câmara, na última segunda-feira (28).

Veja matéria completa na edição impressa da Tribuna desta quinta-feira (31).