AAA programa eventos festivos para aniversário de 90 anos do clube

No mês de comemoração dos 90 anos de fundação do clube, a Associação Atlética Ararense (AAA) programou várias atividades para associados e demais simpatizantes, na área social e também na esportiva.

A Piscina, como é carinhosamente conhecida, foi fundada em 16 de setembro de 1926 por um grupo de trabalhadores da indústria de Araras, sendo inicialmente chamada de Operário Futebol Clube. Esse nome foi mantido por 17 anos, quando foi alterado para Associação Atlética Ararense em 1943, em virtude de fatores políticos na época da 2ª Guerra Mundial.

A primeira sede da AAA foi cedida pelo proprietário da fazenda São Joaquim, onde foi construído o Estádio São Joaquim, registrado com o mesmo nome da fazenda em homenagem ao seu benfeitor.

O tradicional Baile de aniversário da AAA será no próximo sábado (17), com animação da Banda Acrópolis. E na área esportiva o clube está organizando vários eventos internos para seus associados.

No feriado de 7 de setembro aconteceu um amistoso de futebol adulto entre a AAA e a equipe do Bayer, de Araras, com vitória do time da casa por 4 a 0. Os jogadores que representaram o clube foram: João Paulo, Felipe Moraes, Julio Cesar Santos, Daniel Pastorello, Motta, Guto, Meneghin, Play, Gui Mazzaro, Marcel, Ricardo Morais, Giovanni Beretta, Fábio Valentim e Julio Cesar Moreira.

No último sábado (10) ocorreu o Quadrangular de Vôlei Adulto Feminino, com a participação de equipes de Araras (AAA), Leme, Piracicaba e Limeira (Nosso Clube). O time de Limeira foi o campeão, vencendo a AAA na final. O time local jogou com Michele Maróstica, Elenita Lopes, Carolina Américo, Sabrina Fabricio, Cristiane Olívio, Janine Santana, Débora Degaspari, Luciana Rubin, Maiara Rosseti e Larissa Vechetini.

Também no sábado (10) ocorreu o Torneio Interno de Tênis Dupla da Sorte, reunindo 46 tenistas, de 11 a 60 anos. Os campeões em suas respectivas categorias foram: Pedro Cressoni (Infantil A), Rafael Jodas (Infantil B), Murilo Salviato (Adulto A), Daniel Spire (Adulto B) e Luiz Alberto Basqueira (Raquetinha).

No próximo sábado (17) acontecerá o Torneio Interno de Truco, Bocha e Snooker, e no domingo (18), o Quadrangular de Basquete Masculino Adulto.