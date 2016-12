AAA encerra Copa de Futebol Infantil com cinco times da região

Os jogos finais da 1ª Copa AAA de Futebol Infantil aconteceram no sábado passado (3), no minicampo da Associação Atlética Ararense, definindo os campeões...

O campeonato teve início dia 15 de outubro e reuniu cinco equipes da região: AAA/Araras, Futbase/Leme, AD São Caetano/Rio Claro, CFA/Leme e Brasil Soccer/Limeira. As categorias em disputa foram no Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13.

A organização foi do Departamento de Esporte da AAA, com supervisão dos professores Fábio Valentim e Carlos Rodrigues. Foram três rodadas classificatórias e uma final, no dia 3 de dezembro, sempre com jogos nas manhãs de sábado.

A AAA foi campeã na categoria Sub-11, vencendo o São Caetano/Rio Claro na final. O time campeão foi formado por Gabriel Pizarro, Lucas Motta, Matheus Galante, Gustavo Carlotti, Pedro Festa, Pedro Begname, Thomas Caliman, Guilherne Backes, Caio Ramos e Guilherme Camargo. O goleiro menos vazado na categoria foi Gabriel Pizarro, da AAA, com 3 gols sofridos.

E na categoria Sub-7, a AAA perdeu a final para o mesmo São Caetano. O time local foi formado por Benício Regal, Caio Carneiro, Davi Selim, Gabriel Balena, Guilherme Dalgê, Guilherme Malvestiti, Guilherme Rodael, João Mistrinelli, Lucas Santana, Miguel Mathiensen, Rafael Lagazzi e Rafael Mathiensen.

Classificação final de cada categoria



Sub 07

Campeão: São Caetano/Rio Claro

Vice: AAA/Araras

3º lugar: Brasil Soccer/Limeira

4º lugar: Futbase/Leme

Sub 09

Campeão: São Caetano/Rio Claro

Vice: CFA/Leme

3º lugar: Futbase/Leme

4º lugar: AAA/Araras

Sub 11

Campeão: AAA/Araras

Vice: São Caetano/Rio Claro

3º lugar: CFA/Leme

4º lugar: Futbase/Leme

Sub 13

Campeão: CFA/Leme

Vice: São Caetano/Rio Claro

3º lugar: AAA/Araras

4º lugar: Futbase/Leme