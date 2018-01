A volta de quem não vai

“Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio”. Manoel de Barros Manoel de Barros, bardo mato-grossense que poetava com...

Manoel de Barros, bardo mato-grossense que poetava com o sotaque de suas origens, garantiu que só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio.

Se mal não captei a advertência do gênio chamado Manoel Wenceslau Leite de Barros, alquimista cuiabano cujo maior desejo era “ser lido pelas pedras” e encontrar “a palavra que sirva na boca dos passarinhos”, sua percepção extrasensorial harmoniza-se com aquilo que a raposa diz ao se despedir do príncipe em O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry:

“Adeus”, disse a raposa. “E agora, como prometido, aqui vai o meu segredo. De fato, é um segredo bem simples: é somente com o coração que podemos ver corretamente; o essencial é invisível aos olhos”.

As coisas sem feitio integram o elenco principal do filme intitulado Vida não apenas como simples extras. Vale dizer, elas participam das cenas gravadas no cotidiano da mesma forma que os atores principais da produção e, embora não as identifiquemos como tal, seja por preguiça, seja por discriminação embutida no inconsciente, elas são reais.

O estado de palavra assinalado por Manoel de Barros, ou o coração capaz de ver corretamente o essencial invisível aos olhos, segundo Saint-Exupéry, não são dons borrifados pelos deuses nas nádegas de raríssimos seres humanos. Tais faculdades são inerentes à espécie humana, e, como tal, necessitam treinamento constante para serem exercitadas.

Em suma, todo homem é poeta e capaz de enxergar com o coração. Se for tratado com amor, quer na educação primária — primária no sentido de casa paterna —, quer no mundo que o rodeia; se tiver oportunidade de estudar, trabalhar e viver dignamente, enfim, se for tratado como ser humano, ele desenvolve capacidades que, por ignorância ou má-fé, julgamos improváveis, quando não impossíveis, de serem encontradas naqueles que vivem à margem da margem.

O artista plástico americano Edward Hopper, conhecido como pintor da solidão e da melancolia, soube como ninguém que as coisas sem feitio contêm uma formidável, porquanto extasiante, carga de emoção.

Durante vários anos, a reprodução de sua obra intitulada Nighthawks, pintada em 1942, foi tela de fundo do computador que suporta meus pesadelos, digamos, confessáveis.

A cada inicialização do PC, meus olhos se extasiavam diante daquilo que Hopper vira com o coração: o essencial sem traje a rigor. O essencial invisível aos olhos dos pobres mortais, entre os quais sinceramente me incluo.

Estar em estado de palavras e enxergar com o coração são condições que dependem de exercício. Os vocacionados não estão isentos desta espécie de taxa cobrada pela vida. Ad aspera per astra, recomendavam os romanos. Em tradução livre, através de dificuldades chega-se às estrelas.

Esses pensamentos andejos não caíram aqui como Pilatos no Credo. Eles nasceram do mais recente treino que dei em minha incapacidade de entrar no estado de palavra. A coisa funciona como treinar Beagles para caçar raposas ou Perdigueiros para acuar perdizes.

E o momento propício surgiu há pouco, ocasião em que fui até à estação rodoviária levar uma de minhas filhas. E lá estando constatei que determinadas obviedades que não são tão óbvias assim.

Notei, por exemplo, que hoje em dia os motoristas de ônibus não mordiscam o clássico palito de dente enquanto recolhem as passagens dos usuários. Também descobri que a turma que fica com os olhos pregados nas tevês é fã do cinema mudo, visto que o som dos aparelhos disponíveis não tem como ser ouvido nem pelo pessoal que fica sentado na fila do gargarejo.

Ainda no adestramento do meu coração, reparei que a maioria da silenciosa plateia não vai viajar para lugar nenhum; com sincera saudade, vi que o Bolinha não carrega o enorme fardo de biscoitos para oferece-los a quem desce dos ônibus que chegam e a quem sobe nos ônibus que parte. Depois que o Bolinha partiu na viagem sem volta, a estação rodoviária deixou de ser a mesma.

Aquele senhorzinho de bermuda e boné que estampa o nome de um candidato que defuntou a mais de 20 anos, continua circulando pela gare, fato que não deixa de ser um intrigante caso de quem volta sem ter ido.

Enfim, crianças, reconvoco Manoel de Barros: “difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei”.

Bom dia!