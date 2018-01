A vida com mais imaginação!!

O Boticário apresenta a linha Dream, com fragrâncias que convidam as mulheres a se transportarem a universos nos quais não existem limites para...

Compartilhe em suas redes sociais!

O Boticário apresenta a linha Dream, com fragrâncias que convidam as mulheres a se transportarem a universos nos quais não existem limites para destravar a imaginação. Seja para colecionar ou presentear, os quatro novos splashes dão o toque de perfumação a qualquer hora e em diferentes momentos do dia com diferentes rotas de frescor. A novidade já está disponível nas lojas, e-commerce (www.boticario.com.br) e revendedoras da marca em todo país. O preço das fragrâncias é R$ 59,90.