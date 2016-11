A urna falou mais alto

Terminou no domingo (30) mais um processo eleitoral no Brasil, para escolha de prefeitos em cidades que necessitaram de segundo turno. O segundo turno...

Terminou no domingo (30) mais um processo eleitoral no Brasil, para escolha de prefeitos em cidades que necessitaram de segundo turno. O segundo turno está previsto para cidades que têm mais de 200 mil eleitores, e que não tiveram nenhum candidato com mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. No Brasil todo, foram 54 cidades com segundo turno, sendo 18 capitais.

E com os resultados divulgados – embora existam municípios com prefeitos ainda indefinidos, caso de Araras – é possível fazer um novo mapa político do País.

A sociedade brasileira está se transformando, desde os protestos iniciados em junho de 2013. E que acabaram se transformando no “combustível” para muitos magistrados, em ações contra a corrupção em todos os cantos do país – e culminando em dezenas de ações policiais ao longo destes três anos, com consequente prisão de políticos e grandes empresários. Enfim, o crime do colarinho branco começou a ser punido!

E talvez, o resultado das eleições municipais deste ano reflita um pouco a mudança de comportamento da sociedade. Alguns aspectos podem ser analisados, como o alto número de abstenções e a vitória de partidos de centro-direita.

Os partidos de esquerda mostraram forte queda de preferência do eleitorado – principalmente o PT, partido dos ex-presidentes Lula e Dilma. Na Grande São Paulo, por exemplo, o PT ficou sem nenhuma cidade do ABCD paulista – o PSDB ganhou em Santo André, São Bernardo e São Caetano, e o PV ficou com Diadema.

Falando em PSDB, foi o partido que mais cresceu em número de vitórias municipais. Conquistou 804 prefeituras, tornando-se a segunda maior força política do país, atrás apenas do PMDB, com 1.038. Os tucanos vão administrar municípios que somam 48 milhões de pessoas. O PT caiu para a décima colocação, em número de prefeituras – 254 no total.

Muitos partidos “nanicos” ganharam espaço. Com a alta rejeição dos partidos políticos, milhares de eleitores votaram na “pessoa” e não no projeto dos partidos.

Por outro lado, é também significativo o alto índice de abstenções e de votos brancos e nulos – que pode ser reflexo da aversão de uma parcela muito grande da sociedade brasileira em relação à política e aos políticos. As abstenções chegaram a 21,55%, batendo o índice de 2012, que foi de 19,12% do total de eleitores – o maior desde então. Os votos nulos quase dobraram em relação à última eleição, passando de 4,81% em 2012, para 8,33% no segundo turno deste ano. Brancos tiveram leve alta, indo de 2,63% para 2,88%.

Nesta fase de transição do comportamento político do brasileiro, os resultados das eleições municipais deste ano são apenas um dos reflexos. Um outro, é que a classe política continua com total descrédito popular, e boa parte da sociedade comemora a prisão dos envolvidos em corrupção, independentemente da filiação partidária.

Para o Brasil ser passado a limpo, entretanto, é necessário prender muito mais, inclusive os “caciques” imunizados por seus cargos e por uma estrutura gigantesca de proteção, em seus nichos eleitorais.

O voto é um direito e um exercício de cidadania. Mas a pressão popular também tem seu lado positivo, seja para protestar publicamente contra os desmandos da politicagem, seja para dar respaldo a instituições realmente sérias.