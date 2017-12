A Tribuna e a atualidade

Nós, da Tribuna, trabalhamos sempre empenhados em levar para você, leitor, a melhor informação local, sempre em busca da verdade e da imparcialidade, registrando...

Nós, da Tribuna, trabalhamos sempre empenhados em levar para você, leitor, a melhor informação local, sempre em busca da verdade e da imparcialidade, registrando a nossa história com a plena consciência da responsabilidade que nos cabe. Um jornalismo independente, que contribui com a construção da nossa cidade e da nossa ainda jovem democracia.

Estamos, a partir de hoje, dando mais um passo na contínua modernização no uso das novas tecnologias, das quais a Tribuna do Povo já está inserida há anos. Isso se faz necessário para acompanharmos os avanços tecnológicos dos meios eletrônicos como a internet, e a expansão vertiginosa dos smartphones e celulares com suas mídias sociais, que nos impuseram uma atualização do jornal, para preservar o pioneirismo em creditar a informação para a população ararense.

Portanto, mudanças estruturais profundas agora são imprescindíveis.

O foco da Tribuna vai continuar sendo o jornal impresso, com edição aos sábados: Noticiário, Caderno Novidades, Classifácil e Cadernos Especiais. Uma edição mais completa. Um resumo da semana. Nos demais dias da semana, nosso trabalho vai convergir para as mídias eletrônicas, um recurso ilimitado de espaço para inserção de conteúdos voltados às demandas do leitor e do mercado – Tribuna na internet (www.tribunadopovo.com.br) e Facebook (tribunaararas) para acessos diários pelo celular ou smartphone, com um enfoque mais moderno, coberturas ao vivo, vídeos, reportagens e documentários. A Tribuna vai continuar com a mesma cara e com o mesmo espírito, porém agora mais moderna, com muito mais informação e mais ágil.

Mesmo com todo esse aumento de conteúdo para o assinante, é preciso deixar claro que a Tribuna fará uma compensação no final de cada assinatura pelas edições impressas suprimidas de terça e quinta. Reiteramos, também, nosso pacto de seriedade e isenção em todo nosso trabalho.

É importante também revigorar nosso forte compromisso com o anunciante. Agora, além da edição de sábado com mais conteúdo, temos também à disposição o nosso site na internet, em www.tribunadopovo.com.br, com uma média de 500 mil páginas visitadas mensalmente. Um público altamente setorizado e exigente, na medida certa para qualquer necessidade publicitária e de comunicação.