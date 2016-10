Passado o período eleitoral, o momento agora – para o atual governo municipal – é focar em “fechar bem” a administração e repassar as...

Passado o período eleitoral, o momento agora – para o atual governo municipal – é focar em “fechar bem” a administração e repassar as informações necessárias ao próximo governo. Do outro lado, enquanto Pedrinho Eliseu busca conseguir seu registro na Justiça Eleitoral, o momento é para que ele – ou para quem for assumir a prefeitura –, também já se coloque ao par do que ocorre dentro do Paço Municipal.

Adversários políticos, hoje Nelson Brambilla (PT) e Pedrinho Eliseu (PSDB), ao menos publicamente, têm se mostrado dispostos a realizar essa transição tranquilamente. O discurso é excelente, e mostra compromisso com a cidade. Mas não pode ficar só na aparência.

É evidente que a situação jurídica de Pedrinho complica a transição. Mesmo afirmando ter certeza que será empossado prefeito de Araras em 1o de janeiro de 2017, até o presente momento jamais foi aventada pela Justiça Eleitoral, em nenhuma instância, a certeza do sucesso no caso dele, especificamente.

Ainda assim, somente o fato de Pedrinho ter se colocado como possível próximo prefeito de Araras, já enseja esse compromisso do grupo tucano em obter um diagnóstico da situação da Prefeitura. Há, também, quem sustente a tese de que Paulinho Nascimento (PSD) tem chance jurídica de assumir a Prefeitura em 2017. Porém, se o próprio Paulinho também enxerga essa possibilidade, cabe a ele começar a se inteirar também da situação da prefeitura.

Independentemente da indefinição, a cidade não pode ficar parada. Araras prossegue sendo governada, e em 1o de janeiro também não ficará sem comando no executivo, mesmo que assuma como prefeito provisório o próximo presidente da Câmara. Mas é preciso começar a transição, e a postura de Brambilla foi bastante clara quanto a isso: ele promete disponibilizar a todos – inclusive à imprensa – informações que mostrem todas as ações do último governo – incluindo gastos.

Simultaneamente à disponibilidade de Brambilla, Pedrinho também se prontificou a organizar uma equipe para colher informações – através da Lei da Transparência, da atual gestão da Prefeitura, e por meio de visitas ao próprio prefeito Nelson Brambilla (PT).

Uma boa transição será fundamental para que Brambilla – mesmo que não saia ovacionado – cumpra seu compromisso com a cidade e se mostre um bom gestor. Esta mesma boa transição – seja ela com Pedrinho Eliseu ou qualquer outro que assumir o governo – também servirá de base para que o futuro prefeito da cidade saiba onde pisa, e consiga, desta maneira, dar os passos certos, e para que a população ararense não sofra ainda mais com uma crise que pode ser chamada de “nacional”, mas que atinge especialmente, e com mais crueldade, os municípios brasileiros.