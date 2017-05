A reforma necessária

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma política aprovou na semana passada o primeiro dos três relatórios parciais com...

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma política aprovou na semana passada o primeiro dos três relatórios parciais com alterações na legislação eleitoral. O texto aprovado muda as regras que tratam dos mecanismos da democracia direta, como plebiscito, referendo e projetos de lei de iniciativa popular.

Esse é apenas um dos temas abordados no projeto de reforma política, que tramita no Congresso Nacional. O relator da comissão, deputado Vicente Cândido (PT-SP), tem defendido o financiamento público de campanha e a adoção da lista fechada – mesmo que temporariamente – como forma de diminuir os custos das campanhas e facilitar a fiscalização dos recursos do fundo partidário.

Há um acordo fechado na comissão, pelo qual Cândido se comprometeu a liberar aos poucos os projetos que alteram o sistema político para serem votados no colegiado e posteriormente no plenário.

A intenção é que as alterações já sejam aplicadas nas próximas eleições, de 2018, mas a iniciativa corre contra o tempo e esbarra no calendário. Para que as medidas tenham validade já no próximo ano, a matéria precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, e sancionada pelo presidente da República até o final de setembro deste ano.

Tema dos mais polêmicos, a reforma política é extremamente necessária para tentar corrigir o paradoxo no nosso sistema eleitoral. Convenhamos: qualquer regra melhorada pode não resolver em 100% as imperfeições, mas pode inibir abusos!

A Tribuna ouviu, na semana passada, vários líderes partidários da própria cidade de Araras sobre alguns dos temas debatidos na reforma política. Nota-se que a maioria dos ouvidos é contra a lista fechada para o legislativo, que elegeria os candidatos de uma lista pré-definida pelos partidos concorrentes. A maioria é contra, por considerar que no Brasil os beneficiados seriam os “caciques” e líderes partidários.

Outro tema no qual houve concordância é sobre o voto distrital ou distrital/misto, para que tenhamos deputados eleitos em suas respectivas regiões, criando assim as condições para que os eleitores se sintam representados. E o fim das coligações nas eleições proporcionais, é quase que unanimidade. Uma ressalva importante sobre o fim das coligações – e a freqüente interferência do Judiciário – foi uma declaração, na semana passada, do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, ao falar das irregularidades reveladas na política pela Operação Lava Jato: “Isso vai levar certamente o Supremo, daqui a pouco, a reagir, como reagiu à questão da doação corporativa, e proibiu a doação de empresas privadas. Se não vier uma reforma política, certamente vai fazer com que o Supremo acabe reagindo também e proibindo as coligações”.

Várias reformas são necessárias para que o Brasil reencontre seu caminho de desenvolvimento, igualdade e mais justiça. E talvez a reforma política seja uma das principais, em virtude dos inúmeros escândalos que a sociedade brasileira vem assistindo nos últimos anos, envolvendo praticamente todos os partidos políticos, desde diretórios municipais até os mais altos escalões, além do escracho nas decisões do judiciário em benefício de determinados setores. Reforma política já!