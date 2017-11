A rainha do espaguete

“Gastronomia é comer olhando pro céu”. (Millôr Fernandes) Em 2077, é provável que muita gente fale com saudade dos lanches tipo 4000 calorias...

Em 2077, é provável que muita gente fale com saudade dos lanches tipo 4000 calorias que são feitos nesses carrinhos de rua que empesteiam o ar com cheiro de gordura. “Ah, aquilo sim é que era sanduiche”, suspirarão os sobreviventes da travessia.

Elementar, caro Watson. Para qualquer garoto que tenha hoje 13, 14 anos de idade, daqui a 60 anos sua memória cozinheira revirará seus miolos à procura de lanche; caro ou barato, gourmetizado ou simples, um lanche.

Quando falo em carrinhos estacionados na via pública, não o faço por discriminação, até por que hambúrgueres de grife não escapam de minha gastronômica observação; a única diferença é que esses manipulam as cargas de colesterol em lugar incerto e não sabido.

A partícula escocesa “Mc”, ou pomposos nomes em Inglês, servem para tornar o sanduba acessível apenas àqueles que podem descolar uma grana, só isso. Já ouvi mais de uma vez que, quanto ao sabor, muito lanchão de rua costuma bater de dez a zero no primo rico. Como nunca comi nenhum nem outro, faço a citação apenas como registro.

Mas eu dizia que, no que concerne às frugalidades mastigadas, até o mais distraído dos mortais se lembra dos regabofes da vida. No final das contas, descobrimos que não passamos de hospedeiros de sensações vividas, e dentre essas, as impressões gustativas estão, com o perdão pelo trocadilho, entre as mais saborosas.

Nesse sentido, avó, mãe e tia, não necessariamente nessa ordem, mas muito em razão das pessoas nela mencionadas, são em grande parte as pessoas responsáveis por nossas lembranças que envolvem comida— nas doces, salgadas, quentes, frias, nas cozidas, fritas ou assadas, há sempre o dedo da vovó, da mamãe, ou da titia.

É claro que o trio não é o único a construir nossas mais, digamos, comestíveis lembranças.

A primeira coisa que descobri no início do antigo curso ginasial foi a mão cheia da cozinheira Emília, mulher do servente Moisés. A pièce de résistence da cantina que ela dirigia era o pastel. Não era um pastel comum, mas um senhor pastel que rotineiramente faz com que eu mergulhe no tempo em que comecei a virar gente grande.

Descrição definitiva do pitéu: foi o pastel mais gostoso que jamais comi em minha vida. Para finalizar, o café passado no coador de pano para fazer “boca de pito”, ou seja, fumar um cigarrinho enquanto o sinal não ordenasse o retorno à classe.

Eu fumava Continental sem filtro, arrebenta-peito à mão de minhas modestíssimas posses. Fumava escondido dos inspetores de alunos Olavo, Luis e Otávio, impiedosos caçadores de garotos abusados; o regimento não permitia ninguém, fosse menor, fosse maior de idade, fumar dentro dos limites do estabelecimento, motivo pelo qual fazíamos de tudo e um pouco mais para dar boas tragadas no tabaco adquirido na birosca do Júlio Padilha.

O botequim do Júlio vendia “cigarro picado”, ou seja, quem não tinha dinheiro suficiente para comprar o maço, comprava unidades. “Seu Júlio, me dá três cigarros”. Uma moeda de quinhentos réis pagava os três cigarros e ainda rendia alguns tostões de troco que, se mal não me lembro, davam para comprar minimamente um.

Emília era uma quituteira muitíssimo requisitada. Pastéis, empadinhas, tortas, sequilhos, brevidades e biscoitos de polvilho, nunca deram banca de segredo em suas mãos habilidosas.

Comida digna do nome a gente come não de joelhos, mas olhando pro céu. Gastronomia é isso.

Certo dia, a cantora italiana Loredana Bertè fez o defuntado Andy Wharol, ícone da pop arte, comer comme il faut o espaguete que cozinhou: olhando pro céu.

Subjugado pelos dotes culinários da cantante, Wharol passou a chamá-la de “pasta queen”. Se mal não comparo, o título é um reconhecimento mais importante do que uma estrela Michelin decalcada no cardápio de um restaurante estrelado.

Enfim, se o leitor gourmand e a epicurista leitora resistirem aos próximos 60 anos, certamente se lembrarão com saudade do street galinhão que hoje excita suas respectivas papilas gustativas.

Desde que, e obviamente, o sanduba de penosa seja capaz de fazer com que o devorem olhando pro céu.

Bom dia!