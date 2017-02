A presidente do Comtur: Erika Cazarin

Erika Cazarin, 35 anos, foi eleita presidente Comtur (Conselho Municipal do Turismo) de Araras, em outubro de 2016 e segue na função até 2018....

Erika Cazarin, 35 anos, foi eleita presidente Comtur (Conselho Municipal do Turismo) de Araras, em outubro de 2016 e segue na função até 2018. Ela, os demais conselheiros e a coordenadoria do turismo trabalham para o crescimento e desenvolvimento do setor no município.

“Como faço parte do grupo cultural Raízes de Araras (Grupo de Viola, Catira e Folia de Reis), há 3 anos, fui indicada para ser conselheira através da Secretaria da Cultura. Aceitei o cargo por acreditar no potencial turístico da nossa cidade”, contou ela.

Os principais projetos de Érika para o Comtur sãoimpulsionar o turismo em Araras, abrangendo diversos setores.

“Em 2015 a Prefeitura contratou uma empresa de consultoria e foi criado o plano diretor e através desse plano temos alguns fatores para seguir, entre os principais projetos estão implantar placas de sinalização turísticas, implantar um centro de informações turísticas e estruturar roteiros da nossa cidade, entre outros”, emendou.

Mas a simpática filha de Irineu Cazarin e Antônia Maria Batistela (Toninha) e irmã de Irineu Cazarin Júnior, também tem seu lado empresária. Ela se divide entre a presidência e a administração da loja Sta Marta, que é da família. Outra paixão sua.

“Desde que nasci minha mãe já trabalhava com vendas, então herdei esse gosto pelas vendas, dela. São 20 anos trabalhando no comércio e há 12 anos na administração da loja. Como fui criada na loja, tenho paixão pelo comércio, por isso optei somente por cursos profissionalizantes e quis seguir os passos junto da minha mãe Toninha”, diz.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Érika Cazarin

Idade: 35 anos

Profissão: comerciante

Formação: Ensino Médio completo e cursos profissionalizantes

Viagem

Melhor já feita: cruzeiro pelo litoral norte Brasileiro

Sonha em fazer: conhecer mais o Brasil

Dica: conheça mais o Brasil e valorize nossas riquezas

Personalidade

O que te define: sempre em busca de novos desafios

Defeito: ansiosa

Qualidade: otimista

Sonho: construir minha família com meu noivo, Ivo Tofolo

Identidade

Família: base de tudo

Saudade: meus avós

Mulher de coragem: minha mãe Toninha (Antônia Maria Batistela)

Homem forte: Meu pai Irineu (Irineu Cazarin)

Visão Nacional

Política: vergonha

Sociedade: ser mais participativa

Quem melhor representa o Brasil: as crianças, nosso futuro

Política local

Nome: Nélson Salomé

Uma ação: correto em suas ações

Necessidade: mais incentivo na área da Educação e Saúde

Araras

Uma escola: Escola Estadual Coronel Justiniano Whitaker de Oliveira

O que te agrada: zona rural

O que te incomoda: a descrença dos munícipes no potencial turístico da nossa cidade

Ponto preferido: Casa da Memória Pedro Pessoto Filho

Cultura

Livro: Quem me Roubou de Mim do Padre Fábio de Melo

Trilha sonora: Tião Carreiro

Sessão pipoca: Mãos Talentosas – A História de Benjamin Carso

Quem brilha: Deus