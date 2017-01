A menarca da Monarca

“A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez”. Friedrich...

Estamos nos anos 1950. A cidade é aquela cidade cujo nome cabe na imaginação do leitor criativo e da imaginosa leitora. O ano? Escolha-o quem não abre mão de exatidões.

Sinceramente não me lembro do ano. Mas esquecer nem sempre é um prejuízo, até por que a vantagem de ter péssima memória é divertir- muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez.

A memória de longo prazo é esquecida com a mesma facilidade que foi adquirida, disse-me uma amiga que, na cheia das horas, preenchia meus eventuais vazios.

O que ela disse faz sentido. Realmente o tempo é um perpétuo gotejamento de imprevisibilidades que se esforçam para acabar com nossas lembranças.

Qualquer semelhança com antigo ditado que assegurava que água mole em pedra dura tanto bate até que fura não foi mera coincidência, foi um propósito mesmo. Do tempo escorraçando a memória, da água frustrando a pedra, do escriba em busca da lembrança perdida.

Malgrado esses senões o que importa é o fato. E dele guardo recordação, de modo que posso contá-lo como se conta um conto sem no entanto aumentar um ponto.

Naquela longínqua manhã a Casa da Lavoura abria suas portas para mais um expediente quando a senhora L. desembestou-se pelo hall a dentro.

“O veterinário, cadê o veterinário?”, bradou ela. Repetiu a pergunta minimamente umas três vezes. Andava nervosamente de uma ponta a outra do saguão como se fosse um militar em dia de inspeção no quartel.

“O doutor W. não está, dona. Saiu para atender a uma emergência na Fazenda Buracão. Foi socorrer uma vaca que está enfrentando dificuldade para parir”, respondeu o senhor A., funcionário faz-de-tudo na repartição.

Bastou. A mulher passou a descarregar do dicionário um caminhão de palavras que, naquela época, eram tidas, havidas e catalogadas como “impublicáveis”. Umas maiores, outras menores, mas no geral bastante pesadas.

E, como acontece em ocasiões que tais, arrematou o impolido discurso dando uma de fiscal do Sarney: “Nós pagamos impostos pra quê? O governo tem obrigação de nos atender”— os fiscais do Sarney, como veem, não são crias do dito cujo, eles já existiam priscas eras.

“É sempre assim, os pobres que se arrebentem. Fazendeiro vocês saem voando para atender, os pobres que se danem. Se a Monarca morrer vocês vão ter que se ver comigo”, prosseguiu a mulher.

O senhor A. apenas ouvia. Imóvel como uma estátua de Galileo Emendabili. O único aparte que fez continha uma só pergunta: no fim das contas, qual era o problema da explosiva cidadã?

O problema era uma gata chamada Monarca. A bichana, detalhou senhora L., passara a noite inteira rolando de dor.

“A Monarca não está conseguindo fazer xixi. Faz quase um ano que ela não entra no cio. Será que essa menopausa afetou os rins dela?”, prosseguiu ela.

Então o senhor A. aproximou-se da senhora L., colocou a mão direita sobre o ombro esquerdo da interlocutora e fez as vezes do veterinário que fora socorrer uma vaca parideira:

“Dona, não se aflija que a gata mija”.

Desde então os moradores da cidade cujo nome cabe na imaginação de cada um, repetem a cientifica orientação às pessoas que perdem as estribeiras por um “dá cá aquela palha” qualquer: “Não se aflija que a gata mija”.

Pois bem. Os corpos das vítimas do desastre de avião ocorrido ontem em Parati ainda não tinham sido retirados no fundo do mar, e já tinha gente sugerindo o juiz Sérgio Moro para ocupar o lugar de Teori Zavascki no Supremo.

Um desrespeito duplo. Ao falecido ministro, por tudo o que ele representou para o país, dadas suas inequívocas qualidades intelectuais e morais; ao juiz Moro que, suponho, não concorda com a inoportuna “indicação” da escumalha.

“Não se aflijam que os deuses mijam”, aconselharia o senhor A. Não se aflijam que os deuses mijam, digo eu.

Bom dia!