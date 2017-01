A luta pelo poder

As eleições municipais em Araras vêm travando disputas cada vez mais intensas nos últimos anos, com capítulos especiais na esfera judicial desde 2008, quando...

As eleições municipais em Araras vêm travando disputas cada vez mais intensas nos últimos anos, com capítulos especiais na esfera judicial desde 2008, quando Pedrinho Eliseu foi eleito, mas não assumiu a cadeira. Teve sua gestão abreviada em seis meses, quando foi cassado por abuso de poder econômico – aquela história já muito conhecida.

As eleições seguintes seguiram com os mesmos ingredientes. Na extemporânea de 2010, o pai dele, Pedro Eliseu Sobrinho, disputou com o então vitorioso Nelson Brambilla, prefeito interino. E na eleição de 2012 Pedrinho voltou a se candidatar, foi indeferido outra vez, e novamente colocou um membro de sua família para concorrer em seu lugar, desta vez sua esposa Gabi Eliseu. Nova vitória de Brambilla.

A eleição do ano de 2016 chegava, junto com a dúvida se Pedrinho poderia ou não ser candidato. Insistiu no registro, foi o mais votado, perdeu em todas as instâncias eleitorais, e na última semana do ano – aos 45 minutos do segundo tempo – conseguiu uma liminar junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para tomar posse em 1º de janeiro. Agora no cargo, com uma liminar, aguarda decisão final do STF (Supremo Tribunal Federal), sem previsão de quando vai ser o julgamento.

Mesmo governando a cidade, Pedrinho corre o risco do STF decidir de forma desfavorável a todos os prefeitos que tomaram posse nesta situação – vale lembrar que vários ministros já se posicionaram favoráveis à tese defendida por Pedrinho.

E foi justamente esta possibilidade de derrota no STF que turbinou a disputa pela presidência da Câmara no domingo que passou: vitória de Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) sobre Marcelo de Oliveira (PRB) – veja matéria nesta edição.

De um lado, o pequeno grupo de Pedrinho (apenas três vereadores) buscava eleger o presidente para garantir a governabilidade e, principalmente, ter no comando do Legislativo uma pessoa próxima ao grupo para uma eventual derrota no STF do prefeito empossado. Afinal, se Pedrinho for afastado do Executivo, será este novo presidente da Câmara – no caso seu pai, Pedrão – quem assumirá a Prefeitura interinamente, possibilitando a continuidade do governo que se inicia.

No outro lado da disputa, os vereadores membros da Igreja Quadrangular e demais opositores a Pedrinho tentavam de todas as formas a união para eleger o presidente, com o discurso do “equilíbrio de poderes”. Afinal, para a oposição a intenção era impedir o poder concomitante do pai e filho, no comando do Legislativo e Executivo.

Vale lembrar que, na eventualidade de cassação pelo STF da liminar, o grupo opositor almejava também ocupar interinamente a cadeira do prefeito.

O que este grupo derrotado não previa, é que após intensa negociação nos bastidores, Pedrinho conseguiu atrair três novos integrantes do Legislativo: Carlos Jacovetti (Rede), José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (PROS). Votos suficientes para vencer a eleição.

Apesar da briga para garantir a presidência da Câmara – e do pensamento republicano, democrático e ideológico – é preciso uma ressalva para o fator que mais pesou nesta eleição da casa legislativa: a apuração dos bastidores evidenciou uma alta rejeição dos vereadores em eleger a ala evangélica para o comando do Legislativo.