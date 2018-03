A História de um Campeão – Valdoino Tost

Prosseguindo nossa série de homenagens sobre a história de futebol do passado, esses personagens que em vida ajudaram a escrever páginas brilhantes sobre nosso...

Prosseguindo nossa série de homenagens sobre a história de futebol do passado, esses personagens que em vida ajudaram a escrever páginas brilhantes sobre nosso glorioso futebol. Afinal são pedaços de história que enfeitam o futebol da saudade. Alguns com carreira mais longas, outros mais curtas.

Era o dia 9 e fevereiro de 1.988, então 30 anos são passados. Esse articulista conversava com ele às 8 horas da manhã, rapidamente marcando uma entrevista para a coluna Reminiscências Esportivas. Um aperto de mão e um até amanhã se Deus quiser. Papel e caneta na mão, lá ia eu para nosso bate papo. Não deu tempo.

No dia seguinte no mesmo horário estive em seus funerais. Falecia Valdoino Tost, aos 66 anos de idade. Em vida foi um dos mais competentes alfaiates de nossa cidade. Valdoino Tost, em vida foi um dos fundadores do time de futebol dessa categoria. Por muitos anos foi jogador de futebol do quadro Juvenil da Associação Atlética Ararense ao lado de brilhantes jogadores como: Tu, Zinho, Aristeu, Narciso, Méreto, Mingo Geroto, Pereirinha, Edward e tantos outros.

Esse campeão do nosso futebol conquistou inúmeros títulos de campeão e medalhas com a camisa de número 9, sendo um dos principais artilheiros naquela época.

Em 1.950 Tost, como era carinhosamente chamado pelos amigos, defendeu o time imbatível da Associação Atlética Ararense, que era uma verdadeira máquina de jogar futebol, com: Tu , Nicola, Nene, Eduardo, Bovo, Aristeu, Pereirinha, Cidico, Valdoino, Narciso, e Méreto.

Em 1.953 ele defende a Usina Santa Lucia de Pereirinha, Bená, Valdoino, Yaddo Fuzaro, Geraldo, Aristeu Franzini, Zé Gaparoto, Itacir Agostini, Dário e outros. Ainda em 1.957 defendeu novamente o time da Usina Santa Lucia.

A bandeira da AAA esteve presente, representando a família Grená, assim como grande número de pessoas marcaram presença em seus funerais, destacando-se jogadores de sua época. Ao Valdoino Tost, com recordações, nossas homenagem em nosso Cantinho de Saudades.