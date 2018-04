A História de um Campeão – Luiz Carlos Rodael – Luizinho

Recordemos um pouco a década de 60, o futebol interiorano pega fogo, partidas sensacionais são disputadas, estádios lotados, plateia vibra bandeiras tremulam nos ares,...

Recordemos um pouco a década de 60, o futebol interiorano pega fogo, partidas sensacionais são disputadas, estádios lotados, plateia vibra bandeiras tremulam nos ares, tudo é festa. Araras mais uma vez é manchete da crônica esportiva especializada, e seu representante, em 1963 é a Sociedade Esportiva Recreativa Usina São João, o verdão dos canaviais enche os olhos dos torcedores, com um futebol alegre, futebol conjunto, harmonia.

Time jovem, mas amadurecido, levanta o título de Campeão Amador do Estado de São Paulo. Aliás, Bicampeão, festa total na cidade. Hoje são passados 55 anos dessa brilhante conquista na terra dos Barões de Araras.

Quero homenagear hoje na História de um Campeão um dos seus grandes jogadores da época, moço ainda na flor da sua juventude. Seu nome: Luiz Carlos Rodael. Mais conhecido como ¨Luizinho¨. Esse Campeão iniciou sua carreira por volta de 1956 no time da S.E. Cruzeiro; mais tarde transferiu-se para o Comercial FC, depois foi para a Ararense; mais tarde o verdão do Engenho Grande foi buscá-lo, pois via no jovem jogador todas as qualidades para desempenhar determinada função.

Luizinho foi vencendo na carreira de jogador, foi campeão pelo Cruzeiro; na categoria Juvenil, Campeão da cidade, bicampeão Amador do Estado de São Paulo pela Usina São João. Jogava na meia direita. Um fato curioso na carreira de Luizinho. Usina São João e EC Matarazzo de Rio Claro jogavam uma partida decisiva que poderia ser definida no saldo de gols. Primeiro tempo o Matarazzo vencia por 1×0; e no intervalo foi aquela bronca do treinador, dizendo que a partida poderia ser decidida em saldo de gols. Era tudo ou nada e o endiabrado Luizinho marcou 3 gols (a Usina venceu por 4x 1).

De temperatura calma Luizinho se entusiasma quando com saudade. Fala dos bons tempos do nosso glorioso futebol, dos derbys da cidade. Sempre nos contava que antigamente se jogava por amor a camisa, não se ganhava nada. Os jogadores tinha o prazer de defender essa ou aquela agremiação. A satisfação maior em receber os aplausos do público, comemorar as vitórias com os amigos.

Ele participou de partidas na categoria Veteranos na Olimpíadas da Primavera defendendo as cores do Jardim Cândida. É torcedor do EC Corinthians Paulista. A esse grande Campeão, com lembranças de recordações, as homenagem de Reminiscências Esportivas.