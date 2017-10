A História de um Campeão – Dalton Camargo Preto

A pessoa que vou homenagear hoje como um grande campeão em vida tinha todas as boas qualidades, honesto, trabalhador – Dalton Camargo Preto. Amigo,...

A pessoa que vou homenagear hoje como um grande campeão em vida tinha todas as boas qualidades, honesto, trabalhador – Dalton Camargo Preto. Amigo, bom jogador de futebol, artilheiro, bom técnico etc. Vou tentar resumir um pouco do seu currículo esportivo.

Iniciou sua carreira no Juvenil do Bargieri, mais tarde, tendo Neco Rocha como treinador, defendeu as cores do Comercial FC, formando um ataque com: Dalton, Toneti, Renato, Nandi e Mário Zuntini. Pouco tempo depois já era titular do Leopardo, com um ataque arrasador: Dalton, Toneti, Jader, Flávio e Nandi, sagrando-se campeão da idade.

Devido suas boas qualidades é contratado pela AA Internacional de Limeira no primeiro Campeonato Profissional do Interior. Foi treinar diversas vezes no time do Palmeiras da capital, agradando em cheio; só não foi contratado por falta de acordo financeiro. Voltou a jogar pela Associação Atlética Ararense como Profissional, formando esse ataque: Dalton, Irineu, Baeta, Elson e Toneti. No ano seguinte defende o time do Comercial FC. Depois, por duas temporadas, foi defender o Nacional AC, da capital, e em seguida foi jogar no Jabaquara de Santos, por uma temporada.

Foi campeão e artilheiro num Campeonato Rural pelas cores da Fazenda Santa Cruz. Mais tarde, na gestão de José Alberto Rodini como presidente do Comercial FC, assume a direção técnica do Leopardo, sagrando-se pentacampeão ararense e duas vezes campeão do interiorr. Foi treinador por duas temporadas do EC Lemense, integrante da segunda divisão de profissionais. Voltou para Araras para ser, por dois anos, treinador do Araras Clube Desportivo (ACD).

Dalton estava pendurando as chuteiras quando foi convidado pelo Nelsinho Pesse Júnior para treinar a Seleção Ararense, que representava Araras nos Jogos Regionais de São Carlos. Seus trabalhos agradaram a todos os jogadores e comissão técnica, e novamente foi convocado para dirigir a Seleção Ararense durante os Jogos Regionais de Americana, e depois em Piracicaba.

Dalton não para… Assina contrato por três anos com a Usina Santa Lúcia, sendo duas vezes campeão – conquista uma taça no 1º de Maio e um trofeú de vice-campeão do Torneio Canela. Participa da equipe da equipe Esportiva da Centenário e aceita convite para treinar o Atlético FC, o Galo do Fátima.

Aí está prezados leitores, um pequeno resumo desse grande Campeão do Futebol Ararense. A esse grande campeão, com recordações, nossas homenagens em Nosso Cantinho de Saudades.

Convite de Missa

Neste domingo, dia 22 de outubro, às 9h, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, será celebrada missa por alma de Therezinha Bortolucci Gambini, pela passagem do segundo ano de seu falecimento. A família agradece a todos que comparecerem.

Cantinho da Saudade

Faleceu no dia 1º de outubro, com 84 anos da idade, Walter Olympio Cabrini. Na juventude estudamos na mesma classe, na Escola Técnica de Comércio de Araras. Durante longos anos pertenceu às fileiras da Sociedade São Vicente de Paulo.

À família enlutada, nossos pêsames, e ao amigo Walter Olympio Cabrini, nossa homenagem em nosso Cantinho da Saudade.