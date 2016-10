A história de um campeão – Ailton Lira, o “Canhão”

Como o tempo passa… Bons tempos aqueles. Garoto ainda, tínhamos relações de amizade com a família Lira, Sr. Lázaro e Dona Alzira. Morávamos a...

Como o tempo passa… Bons tempos aqueles. Garoto ainda, tínhamos relações de amizade com a família Lira, Sr. Lázaro e Dona Alzira. Morávamos a poucas quadras de distância um do outro, era nos tempos em que jogávamos bolinhas de vidro, das bolas de pé-de-meia ou capotão, visto ainda as ruas não terem recebido o “ouro preto”.

Eram três irmãos, garotos ainda brigavam, no bom sentido, em torno de uma bola: Ailton, Pedro e Ademir, que seriam, futuramente, um meia esquerda, ponta esquerda e beque central. Vou traçar um pequeno perfil de um deles, atendendo leitores da coluna José Geraldo, Tania Godoy e o senhor Zelo.

Ailton Lira da Silva nasceu na Faz. Água Boa, onde teve seu primeiro contato com a deusa branca. A família veio morar na cidade e, juntamente com outros garotos, levantava o poeirão na rua Visconde do Rio Branco, correndo atrás de uma bola.

Desde garoto já tinha pinta de craque, foi jogar no juvenil da SE Cruzeiro, no bairro Belvedere, antigamente era o Estádio das Laranjeiras, na marginal da Via Anhanguera – hoje não mais existe, pois no seu lugar estão casas e indústrias. Depois foi para o Comercial FC, garoto ainda, de pouca conversa, mas inteligente. Aos poucos foi se firmando no cenário futebolístico, pois se despontava entre os demais companheiros pelo toque de bola macio, insinuante e milimétrico, chamando atenção da crônica esportiva e de olheiros que viam no jovem atleta uma nova estrela, que nascia em terras ararenses.

Em 1967 vai para a Ponte Preta campineira defender os juniores e aspirante. Um fato interessante que aconteceu é bom recordar. A Ponte iria jogar contra o Noroestre de Bauru, o técnico da macaca era o Zé Duarte e, nessa partida, o treinador não poderia contar com o Dicá e o Manfrini. Ailton é chamado urgente para ser profissionalizado e, de última hora, é chamado para jogar, agradando em cheio.

Outra característica que o jovem possuía é que nunca corria para bater pênalti ou falta. Sempre andando com tranquilidade, inovando a maneira de “matar” o goleiro, quando a briga era somente entre ele e o cobrador, com a bola na marca do cal.

O tempo passava e seu futebol era comparado ao do grande Gerson, o Canhotinha de Ouro. Lançamentos quase que perfeitos como folhas secas, até que um belo dia, o tricolor da capital veio buscá-lo, fazendo sua estreia contra o Flamengo, recebendo carinhosa homenagem da torcida tricolor do Morumbi.

Durante sua brilhante e vitoriosa carreira, Ailton Lira defendeu a Ponte Preta, Santos FC, São Paulo FC, AA Caldense, time da Arábia Saudita, Guarani, União São João, Comercial de Ribeirão Preto, AC Desportivo, Seleção Ararense de Futebol, Portuguesa Santista, Itumbiara, Guará e outros.

Em 1988 foi técnico da garotada do União São João, do Comercial FC e de uma escola de futebol em Limeira.

Tive a satisfação de narrar diversos jogos em que o Ailton Lira jogou, mas o que ficou na minha memória foi no Estádio Joel Fachini, entre a seleção de profissionais do interior, contra o Atlético FC. Jogo beneficente em 1978, 38 anos já são passados. Eis o lance histórico: aos 16 minutos acontecia uma falta de aproximadamente 40 metros, contra o Atlético, e o goleiro era o grande Beto. Barreira bem feita por oito elementos, torcida em silêncio e em expectativa; Ailton, com calma, arruma a bola como de seu feitio, apenas dois passos para trás, chuta e a bola passa como uma flecha pela barreira, indo morrer no fundo da rede, para delírio dos ararenses.

Reminiscências Esportivas traz para os prezados leitores os dois times da época. Atlético: Beto, Tiquinho, Chocolate, Itacir, Celso, Paulinho, Bosco, Jair, Eurico, Titinho, Sidney (Pedrinho, Cesar). Seleção: Zé Luiz, Marinho, Dagoberto, Du, Douglas, Eloy, Ailton Lira, Caio, Xico, Adilson e Nelson (Daniel).

Ailton Lira foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do futebol ararense e brasileiro. Por onde passou divulgou o nome esportivo de Araras, como exemplo de profissional e como craque que foi. A ele, nossas homenagens de Reminiscências Esportivas e da história de Um Grande Campeão.