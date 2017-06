A fiscalização imparcial

Matéria divulgada pela Tribuna na semana passada mostrou uma operação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), que constatou problemas...

Compartilhe em suas redes sociais!

Matéria divulgada pela Tribuna na semana passada mostrou uma operação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), que constatou problemas na manutenção da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), no trecho que passa por Araras – entre Mogi Mirim e Rio Claro. A agência reguladora fixou prazo de 30 dias para que a concessionária Arteris/Intervias regularize a situação, sob pena de multa de R$ 4,9 milhões.

Fiscais e técnicos percorreram 143 quilômetros da rodovia e constataram 159 problemas classificados como “não conformidades de conservação, sinalização e elementos de segurança viária”. As irregularidades incluem a sinalização vertical e outras indicativas, que podem afetar a segurança dos motoristas.

O número de não conformidades relatado já evidencia o grande intervalo de tempo entre as fiscalizações da Artesp, o que não é nada favorável ao usuário que paga caro pela manutenção das rodovias. Além do resultado prático em si – exigindo melhorias na rodovia –, se constata também a importância da ação de uma agência reguladora como a Artesp. As diversas agências foram criadas com as missões explícitas de fiscalizar os serviços prestados por empresas concessionárias: sejam elas da área de telefonia, energia elétrica, transportes, etc. E olha que estamos falando de uma Arteris/Intervias, concessionária que até então vinha prestando serviços satisfatórios para seus usuários!

Em um sistema de governo como o nosso, republicano e presidencialista, o fortalecimento das instituições públicas é fundamental para não ficarmos na dependência apenas de pessoas, de partidos ou de um “salvador da pátria”.

Com essa onda de investigações e prisões envolvendo políticos dos mais altos escalões, mais ainda é necessário que se tenha um fortalecimento e independência de nossas instituições. Inclusive para fiscalizar com isenção!

O exemplo, a seguir, é o dos últimos anos com a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que atua em parceria com o Ministério Público, e que vêm cumprindo um papel importante ao procurar “passar o Brasil a limpo”. Devemos apoiar e preservar a independência nas ações de membros da PF e do MP, que estão fazendo uma verdadeira devassa no crime organizado enraizado na política brasileira, e em boa parte do meio empresarial que depende da verba pública.

Instituições independentes podem ser sinônimos de boa gestão. Leiam-se aí os órgãos públicos da administração direta e indireta – junto com as agências reguladoras. E infelizmente o brasileiro já sentiu na pele o que representa o aparelhamento político de diversas agências reguladoras, e já acabou pagando a conta indiretamente sem perceber: na iluminação pública, no seu sistema privado de saúde, na telefonia, rodovias e outras. Entretanto, ainda há um fio de esperança, desde que a própria população acompanhe e fiscalize as ações do poder público e, só assim, possa receber serviços de qualidade por um preço justo.