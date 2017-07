A favor de Temer Nome conhecido na região e bem votado em Araras, o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) foi mais um dos...

A favor de Temer

Nome conhecido na região e bem votado em Araras, o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) foi mais um dos deputados que acabaram entrando de última hora na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara para votar contra o relatório que estipulava a aceitação de denúncia contra o presidente da República Michel Temer (PMDB). O governo Temer, percebendo que poderia perder na eleição dentro da CCJ, adotou a estratégia de trocar integrantes na Comissão de Constituição e Justiça justamente para beneficiar o presidente. E um dos “colocados” na Comissão de última hora foi Nelson Marquezelli – que chegou a conceder entrevista em rede nacional defendendo Temer. O presidente da República, Michel Temer, ainda foi acusado de liberar verbas para emendas parlamentar para “conquistar” votos a seu favor. Marquezelli mais uma vez defendeu Temer ao afirmar que a liberação de emendas é habitual e que elas continuarão acontecendo.

Fumantes

Nomes do alto escalão do governo municipal estariam incomodando alguns funcionários municipais com a prática de fumarem nas salas fechadas do Paço Municipal. Isso porque, como não há um espaço aberto no local – um jardim de inverno, por exemplo – o cheiro e a sutil fumaça estaria circulando pelas frestas e irritando alguns dos funcionários efetivos. Parte deles, aliás, estaria disposta a reclamar até com sindicatos e representantes da categoria – não pelo ato de fumar, mas pela prática de se fumar dentro das salas.

Escondido?

Segundo afirmações da vereadora Regina Corrochel (PTB), feitas na primeira sessão da Câmara de julho, um dos secretários municipais estaria se recusando a atendê-la. A postura irritou a vereadora, que reclamou que o secretário – cuja pasta ela não citou – estaria se escondendo. A dificuldade de Corrochel não seria isolada, e outros vereadores estariam insatisfeitos com alguns secretários municipais de difícil acesso. A própria vereadora Regina Corrochel chegou a pontuar que era nítida a negativa em responder, ao falar que o mesmo secretário “vê até Whatsapp e não responde”.

Apoio

Apesar da irritação recente de Regina Corrochel (PTB) com o governo municipal, a situação parece ter se acalmado e a própria vereadora teria adotado um tom mais ameno em relação ao governo municipal. Até vídeos da limpeza de ruas foram postados e num deles a vereadora adotou postura cordial com o prefeito. “Agradecemos ao Pedrinho Eliseu, prefeito municipal e também ao secretário (Carlos) Cerri, que não mede esforços para que possamos acompanhar todo o trabalho da limpeza pública da nossa cidade”, pontuou.

Reunião interna

Na semana passada, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) reuniu todo o alto escalão para fazer um balanço inicial de seus primeiros seis meses de governo – e ainda apresentar suas pretensões para breve. O prefeito ainda teria chamado os secretários para uma conversa positiva, com um intuito motivacional. Apesar da reunião com agenda positiva, o prefeito não deixou de cobrar seus subordinados e deixou cada secretário incumbido de fazer avaliações de seus funcionários comissionados. Na própria reunião o prefeito teria deixado claro que não vai tolerar “corpo mole”. Há alguns dias, inclusive, ele teria dispensado um diretor de departamento que o desrespeitou. O recado, aliás, é claro: não há ninguém com cadeira cativa.

Novo vereador em Araras

O suplente a vereador Cláudio de Souza (Rede) deve assumir, ao menos provisoriamente, uma cadeira de vereador na Câmara de Araras. Cláudio é suplente da coligação PSD/Rede, que elegeu a dupla Romildo Borelli – Baiano e Carlos Jacovetti. O próprio “titular” da cadeira, Jacovetti, citou publicamente a medida, ao falar em audiência pública recente que o suplente Cláudio estará como vereador ainda esse ano em seu lugar. Jacovetti conta que a idéia é permitir ao suplente trabalhar como vereador por um mês ao ano para conhecer a estrutura e se familiarizar com o andamento da Casa. A idéia do vereador é ceder espaço ao suplente ao menos uma vez por ano.

Saúde na Justiça

A exemplo do que acontecia noutros anos, a Prefeitura de Araras ainda continua sendo alvo de processos – e liminares – na Justiça, movidos por pessoas que necessitam de medicamentos que, ou não são encontrados nos locais de distribuição do município, ou sequer constam no rol dos medicamentos a serem distribuídos. Apesar da justa crítica à judicialização da Saúde – ou seja, a preocupação de que a Prefeitura arca com milhões de reais, todos os anos, com essas ações – vale lembrar que boa parte das ações judiciais decorre da ineficiência do governo – seja ele municipal, estadual ou federal – em garantir a saúde de sua população, principalmente a mais pobre. Assim como noutros anos, a Justiça tem acolhido boa parte dos pedidos dos munícipes, mesmo com os recorrentes recursos à segunda instância.

Vale o elogio

Há algumas semanas o vereador José Roberto Apolari (PTB), líder do governo Pedrinho Eliseu (PSDB) na Câmara de Araras e ligado à causa animal, citou positivamente o projeto Pró-Arara, realizado em Araras desde a gestão passada. Apolari disse que o Pró-Arara foi amplamente elogiado em evento sobre o tema realizado em São Paulo, em âmbito nacional. Conforme o vereador, a prática adotada em Araras foi destaque no Congresso realizado na capital paulista ao ser elencada como exemplo positivo em todo o país na recuperação da vida animal. Ele ressaltou ainda a importância do projeto ser realizado de forma adequada. Vale lembrar que o Pró-Arara conta hoje com equipe de especialistas, mas o grande problema apontado informalmente pela administração municipal é que o projeto acaba sendo bancado prioritariamente pela Prefeitura de Araras, mesmo socorrendo animais de diversas cidades do Estado.

Perto dos 100 mil

Os pretensos candidatos a deputado estão de olho no eleitorado de Araras para o próximo ano. Acredita-se que a cidade, que está chegando na casa dos 100 mil eleitores, teria capacidade para eleger um deputado estadual e um deputado federal. Isso dependeria das coligações partidárias. Nas últimas eleições tivemos deputados estaduais e federais chegaram a ser eleitos com cerca de 25 mil votos – em muitos casos em virtude dos “puxadores de voto”. Contudo, há anos Araras tem diversos nomes de candidatos a vagas na Câmara e na Assembleia Legislativa. Vale lembrar que nas últimas eleições tivemos muitos deputados de fora de Araras bem votados na cidade, mesmo sem proximidade deles com o município.

Nossa responsabilidade

A administração municipal comemorou a diminuição de furtos de veículos em Araras (a diminuição foi apontada pela Secretaria de Segurança do Estado) e ainda imputou a ela mesma, por meio de “trabalho conjunto”, a redução dessa problemática estatística. “Apesar da segurança pública ser de responsabilidade do Estado, a Prefeitura intensificou e criou o Gabinete Integrado de Segurança, que reúne os delegados da cidade de Araras, o comandante da Polícia Militar, capitão Ilgges, o secretário de Segurança Pública Municipal, Moisés Furlan, o comandante da Guarda Municipal e o prefeito em reuniões mensais que acontecem no gabinete”, diz trecho de nota municipal, que ainda é completada com a fala do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que puxou para seu grupo os resultados positivos: “Esses números, são o fruto do trabalho que, em pouco tempo, já começa a render resultados com a queda brusca nos furtos ocorridos em Araras”.

TORPEDO

“É de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado ‘não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você’.

Do juiz Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção.