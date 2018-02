A Evolução das Gerações – Por Antonio Andreazi Filho

Entrevista de emprego, em um momento qualquer do ano de 1983. Entrevistador: “– Qual sua formação e como você se vê na empresa em...

Entrevista de emprego, em um momento qualquer do ano de 1983.

Entrevistador: “– Qual sua formação e como você se vê na empresa em um período de cinco anos?”

Entrevistado: “– Fiz curso superior em Engenharia e tenho boa noção de inglês. Quero ser o melhor funcionário do setor e pronto para qualquer desafio que a empresa requisitar.”

Entrevista de emprego, em um momento qualquer do ano de 2003:

Entrevistador: “– Qual sua formação e como você se vê na empresa em um período de cinco anos?”

Entrevistado: “– Fiz curso de Publicidade e Propaganda e Pós-graduação em Marketing. Falo inglês fluentemente e meu espanhol é intermediário. Estou preparado para tudo, consigo navegar bem na internet e tenho habilidades em computação. Em um futuro próximo, quero estar pronto para ocupar um lugar de destaque na empresa.”

Entrevista de emprego, em um momento qualquer do ano de 2018:

Entrevistador: “– Qual sua formação e como você se vê na empresa em um período de cinco anos?”

Entrevistado: “– Fiz Relações Internacionais e Direito ao mesmo tempo. Estou cursando MBA em Gestão de Negócios, para ter uma visão mais holística. Meu inglês e espanhol são fluentes após intercâmbio na Europa e Austrália, e atualmente estudo mandarim.

Faço estágio em uma empresa que desenvolve aplicativos financeiros para uso em smartphones e outros dispositivos móveis. Além disso, participo de uma ONG que trabalha para evitar a evasão escolar de crianças.

Bem… Caso a empresa invista em minha capacitação, e desde que tenha uma remuneração compatível com meu cargo, eu me enxergo no alto escalão da empresa em pouco tempo. Também gostaria de saber qual é a política da empresa sobre diversidade, igualdade racial e sustentabilidade em seus processos.

Aliás, ao invés de um futuro de cinco anos, podemos falar em algo como três anos?”

Os diálogos acima exemplificam como o comportamento das pessoas mudou no ambiente de trabalho ao longo dos anos. Em um mundo de constantes transformações, com a tecnologia ajudando a construir novos hábitos, a forma de pensar tem mudado significativamente entre uma geração e outra.

Rotulagem à parte, o contexto histórico de cada geração influencia sua maneira de agir, pensar e de se relacionar. Os Baby Boomers, expressão que nasceu nos Estados Unidos por causa da alta taxa de natalidade da época, são pessoas nascidas de 1940 a 1959. Eles viveram o pós-guerra e foram agentes de grandes transformações, a começar pelo engajamento político e o debate sobre o papel da mulher na sociedade. Daí seu comportamento idealista e a tendência às soluções coletivas. A propagação dos discos de vinil e a música de letras mais rebuscadas são símbolos desta geração.

Depois tivemos a geração X, de pessoas nascidas de 1960 a 1979, que viveram a transição política, destacaram-se pelos movimentos sociais, a hegemonia do capitalismo e o início do reconhecimento por mérito no trabalho. Por isso eram mais materialistas e competitivos. Esta geração passou a ter um foco maior na formação universitária e na condução da carreira. Entre os ícones de consumo estão os produtos de marca, carros e artigos de luxo.

A geração seguinte é a Y ou Millennials, de nascidos de 1980 a 1994, já com pessoas mais globalizadas que viram a internet dominar o mundo e aprenderam a se comunicar com os outros sem sair de casa. Por isso são mais individualistas, questionadores e acostumados com o rápido e o instantâneo. Possuem pensamento global e adoram viver experiências.

E, por último, a geração Z, de nascidos entre 1995 e 2010, a qual já vive uma fase completamente diferente em termos de mobilidade e relacionamento através das redes sociais. Aliás, também são chamados de nativos sociais pelo fato de aprenderem a se relacionar com aparelhos eletrônicos antes mesmo de se alfabetizarem. Esta geração começa a chegar ao mercado, mas gostam da diversidade, da flexibilização das relações, são realistas, ativistas ponderados e apreciam a verdade nas relações e a ética.

Mais do que descrever cada uma das gerações, o importante é estabelecer a melhor conexão possível entre elas em uma organização. O desafio não é fácil, mas temos que buscar a convivência madura e responsável entre os indivíduos.

Não existe o velho e o novo, mas apenas aqueles que acumularam experiências e aqueles com boa formação e potencial para criar o futuro.

* Consultor Senior de Negócios,

com larga experiência em gestão Empresarial e de Pessoas

andreazi.filho@uol.com.br