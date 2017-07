A espera de um milagre

A crise política e econômica que o Brasil ainda vive parece não ter fim. Quando surgem informações positivas – e melhoram as perspectivas...

A crise política e econômica que o Brasil ainda vive parece não ter fim. Quando surgem informações positivas – e melhoram as perspectivas econômicas – para o país voltar a crescer e fazer o motor girar, brotam novas denúncias de corrupção contra a classe política e tudo volta à estaca zero. E os fatos recentes e a avalanche de falcatruas na política não se restringem às paragens de Brasília ou Curitiba. A repercussão negativa no dia a dia do brasileiro é nítida – com a queda da produção e o consequente aumento do nível do desemprego.

Outro aspecto que faz o brasileiro sentir diretamente – e duramente – a crise econômica é o corte nos repasses de verbas até então prometidas para os municípios. Desde 2013 ou 2014, quando a crise se agravou por inúmeros motivos, muitas obras iniciadas ou serviços acabaram comprometidos pelo Brasil afora, inclusive em Araras.

A Tribuna noticiou no último sábado (8) que a Prefeitura chegou a um acordo com a empreiteira responsável pela construção da Escola do Campo, no Centro Social Rural, para a retomada das obras paradas desde 2015 por falta de repasses federais – o último repasse foi no fim de 2013. Entretanto, ainda fica a expectativa de o governo federal volte a realizar os repasses sem mais atrasos.

O caso da Escola do Campo é apenas mais um exemplo de como a população acaba sofrendo diretamente com as irresponsabilidades governamentais. Ela foi planejada para atender alunos de 10 bairros da zona rural, como Elihu Root, Araruna, Assentamentos Rurais, Cascata, Campo Novo e Fazendas Morro Azul, Riachuelo, São Bento, Santana do Guaçu e Araguaia. Centenas de crianças desses bairros rurais continuam acordando ainda mais cedo, na madrugada, para poderem estudar na Escola Municipal Ettore Zuntini, na zona urbana – Jardim Fátima – local utilizado desde 2013, quando a Escola do Campo começou a ser construída no Centro Rural.

Além desse caso, outras obras em Araras sofrem o descaso dos atrasos nos repasses das verbas federais e estaduais – o Centro de Lazer Alcides Zaniboni, Capixaba, por exemplo. Trata-se de uma área de lazer na região mais populosa da cidade – zona leste – e até hoje não está concluída. Enumeramos ainda, os repasses para o custeio mensal da UPA 24 horas, prometida desde sua inauguração, atrasos para as obras do PAC da macrodrenagem e o Parque Linear do Córrego do Andrezinho.

Apesar das dificuldades do cenário atual, aguardamos com otimismo a retomada da economia e um novo crescimento dos números no país. Uma luz, para um final definitivo da crise política e do sufoco destes últimos anos. Afinal, a esperança é a última que morre.