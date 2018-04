A empresária Fernanda Baldin

Fernanda Cristina Baldin, 34 anos, é empresária da área de vendas de roupas. Ela é daquelas brasileiras que se reinventam quando a vida apresenta...

“Por motivos pessoais tive que optar por trabalhar em casa, então tive a ideia de entrar no ramo de vendas. Comecei adquirindo algumas peças de roupa para revender e trabalhando com revistas de cosméticos. Batendo de porta em porta fui oferecendo meus produtos. Os desafios foram grandes, algumas portas se fecharam, mas graças a Deus, muitas se abriram e me deram oportunidades. Nessa luta diária se passaram três anos fazendo vendas a domicílio com horário estendido. Agradeço a Deus, aos amigos e clientes que conquistei na cidade de Araras, esses clientes me deram força para não desistir me dando oportunidade e me acolhendo com muito carinho”, relembrou sua trajetória.

Atualmente a empresária se lança em mais um desafio. Nos dias 10 e 11, de maio Fernanda inaugura sua loja, a Cantinho Fashion.

“Com muita batalha, hoje meu sonho se concretiza. Após estes três anos, surge agora a Cantinho Fashion que convida a todos para partilhar comigo desta nova jornada. A loja vai funcionar na rua 13 de maio, 110, Centro. Hoje neste espaço, trabalho com moda infantil e juvenil, trazendo looks diferenciados, com estilo e despojado. Já me sinto realizada como mãe, mulher e profissional”, emendou ela.

Natural de Leme, a supermãe de Miguel, ela escolheu Araras para viver e formar sua família. Fernanda é filha de Abigail Aparecida Ramos Baldin e de Luís Osvaldo Baldin e tem um irmão chamado Luís Guilherme Baldin.

Perfil

Nome: Fernanda Cristina Baldin

Idade: 34 anos

Formação: superior completo

Viagem

Melhor já feita: Disney

Sonha fazer: Paris

Dica: viajar vale a pena

Personalidade

O que te define: coragem

Defeito: acreditar nas pessoas

Qualidade: batalhadora

Sonho: realização profissional com minha loja

Identidade

Família: é tudo

Saudade- meu filho (Miguel) bebê

Mulher de coragem: minha mãe (Abigail Aparecida Ramos Baldin)

Homem forte- meu pai (Luís Osvaldo Baldin)

Visão Nacional

Política: atualmente um caos

Sociedade: diferença entre classe social

Quem representa: atualmente Sérgio Moro

Política local

Nome: Pedrinho Eliseu (PSDB)

Ação: finalizar obras nas marginais

Necessidade: melhorias na segurança

Araras

Escola: Sesi-Araras

O que te agrada: arborização (cidade das árvores)

O que te incomoda: trânsito

Ponto preferido: Praça Barão de Araras (aos domingos)

Cultura

Livro: O fascinante Império de Steve Jobs

Trilha sonora: Photograph (Ed Sheeran)

Sessão pipoca: A procura da felicidade

Quem brilha: Jason Statham