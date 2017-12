A desorganização contínua

Não é de hoje que a Tribuna vem escrevendo matérias sobre a necessidade da regulamentação do comércio ambulante de Araras, que a cada dia...

Não é de hoje que a Tribuna vem escrevendo matérias sobre a necessidade da regulamentação do comércio ambulante de Araras, que a cada dia se apresenta como alternativa de trabalho a mais pessoas acometidas pela falta de emprego.

É preciso postura mais próxima do governo ao assunto. Estamos há anos assistindo uma nítida omissão do Poder Público municipal – entra governo, sai governo, e nada de solução! Esperava-se, como sempre, que o novo governo se debruçasse sobre o assunto de uma forma que nenhum outro o fez. Mas estamos fechando 2018, e a situação prossegue sem solução – é solo fértil para que o comércio ambulante na cidade seja terra de ninguém.

Há muita confusão nas abordagens sobre o assunto, e antes de tudo é relevante um esclarecimento: quando se cobra regulamentação desta atividade, não se quer que ela seja extinta ou impedida. Aliás, se a Tribuna insiste em mostrar falta de regras para atuação dos ambulantes, é preciso que fique claro: não se vislumbra impedimento ao trabalho destes, mas é necessário, sim, que seja cumprido o Código de Posturas, as leis municipais e, acima de tudo, que toda a população tenha direitos equivalentes.

O assunto voltou à tona quando, no último final de semana, Tribuna publicou reportagem demonstrando que parte dos vendedores da Praça Barão de Araras resolveu parar no local antes do horário permitido e ocupar as já escassas vagas de zona azul. Da maneira como alguns querem, cada vez mais e mais ambulantes irão, a seu bel-prazer, chegar à Praça e se fixar. Mas a Praça Barão é, de fato, o menor dos percalços no assunto – pelo contrário, merece elogios a atuação da esmagadora maioria dos comerciantes que ali trabalham, já que estes, sim, atuam verdadeiramente como ambulantes, pois chegam no horário determinado e recolhem seus carrinhos ao fim do expediente, como preconiza a lei.

A realidade, porém, não é a mesma em boa parte das praças e ruas do Centro, e até de bairros ararenses. Na Avenida Dona Renata, por exemplo, um dos “carrinhos” está instalado há anos sobre uma praça e instalações metálicas já cercam o local, que ocupa boa parte do espaço público sem qualquer incômodo. Hoje, quem passa pelo local, nota que a cada dia reformas são feitas, a ocupação se amplia e o espaço público é usurpado com o aval omisso do Poder Público. Só para continuar no exemplo citado, a referida lanchonete conta com outros carrinhos e até com uma lanchonete em prédio locado. Ou seja, neste caso é falaciosa a tese de que o carrinho é para a subsistência do proprietário.

Além desse exemplo, os ambulantes – que trabalham diariamente, por extensas horas – também se mostram revoltados com a “venda” de pontos para carrinhos de lanche em regiões da cidade – há quem aponte que um carrinho já estabelecido em região central da cidade, próximo da Praça Barão de Araras, valha muito mais que um carro popular. É a pura comercialização de espaço público sem impedimento – mesmo que a Prefeitura alegue que continua realizando um “levantamento” dos trabalhadores ambulantes.

No Lago Municipal, o Poder Público não impede, mas também não ajuda. Assim como no Parque Ecológico, onde os comerciantes ali não têm ligações de energia elétrica e água, sob argumento de que não se pode permitir a fixação deles – mas há carrinhos que permanecem no local há décadas.

Parte dos ambulantes de Araras simplesmente não são ambulantes – já que o sinônimo de ambulante é quem se locomove, anda ou migra. Cabe ao Poder Público, portanto, mesmo que impopularmente, impor que os ambulantes atuem de forma ambulante, que haja um cadastro de todos, que se cobre taxas… Por outro lado, a administração precisa dar orientações de segurança, higiene, permitir condições de trabalho dignas a esses trabalhadores, e ainda disponibilizar espaços para que eles possam trabalhar dignamente.

A situação, como está, não pode ficar. Todos precisam ceder, inclusive os ambulantes. Os que resolvem utilizar abusivamente o espaço público devem ser forçados a recuar. Os que trabalham corretamente devem ser incentivados e orientados. E os que utilizam desse tipo de comércio para ganhos sobre o trabalho alheio – ou seja, os “donos” de carrinhos que simplesmente não colocam a “mão na massa” – precisam ser convidados a se retirarem do espaço público. Hoje a Prefeitura segue omissa, mas em determinado momento será forçada a intervir. Quanto maior a demora, mais agressiva será a intervenção – e provavelmente mais injusta.