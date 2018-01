A dentista Gisele Moraes

Gisele Azevedo Rodrigues de Moraes, 48 anos, é cirurgiã dentista e especialista em prótese e mestre em Semiologia. Nascida em Capão Bonito, próximo a...

Gisele Azevedo Rodrigues de Moraes, 48 anos, é cirurgiã dentista e especialista em prótese e mestre em Semiologia. Nascida em Capão Bonito, próximo a Itapetininga (interior de São Paulo), ela é ararense de coração.

Filha de Dorley Rodrigues de Moraes e Maria Yvone Azevedo Rodrigues de Moraes, ela é irmã de Giele de Moraes e escolheu a profissão pelo desejo de ver o bem do estar do próximo.

“Escolhi a Odontologia por ter contato direto com as pessoas e, com meu trabalho, poder restabelecer a autoestima, saúde, função mastigatória e estética dos mesmos. É extremamente gratificante poder participar dessas transformações”, contou ela.

Gi, como é conhecida, tem 27 anos de carreira. Formada pela segunda turma de Odontologia da Uniararas (Fundação Hermínio Ometto), logo após receber seu diploma já partiu para luta e conquistar seu espaço no mercado de trabalho.

“Depois de formada iniciei estágio em PPR (Prótese Parcial Removível) na Uniararas com a coordenação do professor Carlos Muzilli onde permaneci até 1999. Em 1991 iniciei um curso de aperfeiçoamento em Odontopediatria com o professor Myake Issao (in memoriam) em Campinas. Nesse mesmo ano estagiei na Unip-São Paulo na área de PPR (Prótese Parcial Removível) sob a supervisão do professor Rui Brunetti. Dessa forma fui me aprofundando nas duas áreas que mais me interesso: Prótese e Odontopediatria. Em 1996 iniciei a Especialização em Prótese com a equipe do Professor Artemio Zanetti em São Paulo. Também estagiei com o professor José Virgílio de Paula Eduardo em Prótese Total na Unip Campinas”, relembrou sua trajetória.

A partir de 1999, ela iniciou uma nova fase em sua carreira. Passou a lecionar nas áreas de Prótese Total, Prótese Fixa e Prótese Parcial Removível até 2011, na Unip. Em 2002 fez seu mestrado em Semiologia.

Atualmente Gi usa sua experiência adquirida para atender seus pacientes em seu consultório. “Em meu consultório tenho o privilégio de exercer a profissão que escolhi e amo; de atender pessoas maravilhosas e com elas aprender diariamente e ainda dividir meus dias com a Laininha que é minha secretária há mais de 20 anos. Costumo dizer aos meus pacientes que eles me procuram por conta do meu trabalho e sou eu quem ganho com o carinho e amizade de cada um. Hoje atendo mais a área de estética com reabilitações em prótese, implantes e reconstruções em resina onde tenho a oportunidade de finalizar a estética junto com colegas ortodontistas”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Gisele Azevedo Rodrigues de Moraes

Idade: 48 anos

Profissão: cirurgiã dentista

Formação: especialização em Prótese e mestrado em Semiologia

Viagem

Melhor já feita: Disney com minha família

Sonha fazer: Terra Santa e Itália para assistir uma missa no Vaticano.

Dica: Qualquer roteiro de viagem é bom desde que estejamos em paz , em boa companhia e com o espírito aberto a novidades.

Personalidade

O que te define: espontaneidade

Defeito: impulsiva

Qualidade: alegria

Sonho: viver num mundo com menos desigualdade social e violência

Identidade

Família: minha riqueza, meu porto seguro

Saudade: dos meus avós: Angelina e Antônio Azevedo

Mulher de coragem: minha mãe Yvone pelo exemplo de força e coragem

Homem forte: Meu pai Dorley por sempre colocar a família em primeiro lugar

Visão Nacional

Política: inoperante

Sociedade: pacata demais

Quem melhor representa o Brasil: o povo sofrido, com pouca esperança e justiça

Política local

Nome: Hermínio Ometto

Uma ação: investir na Educação

Necessidade: melhorias na Saúde

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: estar com a minha família

O que te incomoda: maldade

Ponto preferido: a imagem do Cristo que eu vejo da janela de casa

Cultura

Livro: Bíblia por conter todas as respostas para os nossos questionamentos

Trilha sonora: Adoração e Vida com o álbum Shekinah

Sessão pipoca: qualquer filme com a minha família

Quem brilha: Papa Francisco