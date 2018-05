A cor da Língua Portuguesa

“As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo”. Ludwig Wittgenstein No vocabulário de uma Língua, palavras vêm, palavras vão. Expressões idiomáticas...

No vocabulário de uma Língua, palavras vêm, palavras vão. Expressões idiomáticas também. A linguagem usada por um povo, já foi dito, tem vida, motivo pelo qual, à semelhança das estruturas vivas nasce, e depois de cumprir um ciclo, morre ou é substituída por espertos colonizadores, como é o caso de nossa Língua Portuinglesa.

Com as gírias não poderia ser diferente. Com a mesma facilidade que se infiltram em nosso palavreado, um belo dia somem da praça sem dar satisfação a ninguém, motivo pelo qual causam surpresa quando retornam nas usanças de algum passageiro deste século XXI.

Um exemplo dessa intrigante ressurreição foi estampado no sábado passado pela Tribuna. Na reportagem sobre suposta solicitação de vantagem indevida que teria sido feita por um ex-agente público da província, veio à luz determinado trecho de uma degravação de áudio.

No presumido diálogo que escancarou a inconveniente requisição, o ressurgimento da expressão “língua roxa”, gíria que eu não ouvia — ou lia, vá lá — há trocentos anos, me fez voltar no tempo minimamente 60 anos.

Naquelas priscas e juvenis eras, ouvia-se com frequência que alguém em extrema precisão estava com a língua roxa, motivo pelo qual sua utilização nos dias correntes soa, digamos, como uma espécie de exumação literária.

Se o nome do investigado não tivesse sido divulgado, eu diria que o conjecturado autor das palavras abaixo transcritas fez o Tiro de Guerra com o sargento Atahualpa Tomé de Souza. Obviamente não, porque ele é muito jovem.

“Agora eu tô ligando porque? Porque o cara tá com a língua roxa, tá com a língua roxa porque tá precisando”.

A julgar pela ênfase empregada pelo bom samaritano, ou aperto no banco, ou negócio com agiotas, ou loucuras de amor que extrapolaram seu orçamento passaram a comprimir seu pescoço a ponto de mergulhar na cianose seu órgão muscular relacionado com sentido do paladar, conhecido no popular como língua.

O gesto de dotar fatos ou situações com alguma cor do espectro, não é incomum entre nós. Não sei se o mesmo ocorre em outros países, pois as fronteiras de minha linguagem são as fronteiras do meu universo.

Na terra descoberta por Cabral, alguém que está sem se alimentar há muito tempo diz que está “azul de fome”; ficar “vermelho de vergonha” não é comum nos dias correntes, mas ainda existe quem fique. Afinal, um mundo sem exceções seria assepticamente chato, mais chato do que a coluna da Miriam Leitão.

O verde sempre foi relacionado à saúde. “O Jubair está ficando verde, acho que não dura um mês”. O diagnóstico pode não ser politicamente correto, mas em 90% dos casos é tiro e queda.

O Oriente Médio vive atualmente seus “mais negros dias”, motivo pelo qual qualquer barulho acima de 80 decibéis deixará um peregrino desatento “branco de susto”.

Curiosamente, o mesmo roxo que envolveu a língua do “cara” é capaz de sinalizar que uma negativa de socorro ao seu iminente desfalecimento provavelmente o deixou “roxo de raiva”.

“E o amarelo?”, perguntarão o leitor matizado e a sarapintada leitora.

Segundo os bambambãs em simbologia das cores, o amarelo é uma cor feliz e acolhedora, motivo pelo qual deixa de constar desse Breviário de Pequeno Uso das Cores nas Grandes Irresponsabilidades.

Bom dia!