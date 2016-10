A cor da corda

“E por favor, não confunda o meu ponto de vista com cinismo. Os cínicos de verdade são aqueles que dizem a você que tudo...

“E por favor, não confunda o meu ponto de vista com cinismo. Os cínicos de verdade são aqueles que dizem a você que tudo vai dar certo”. (George Carlin)

Nossos encontros não são programadas com antecedência. Nem com pouca, nem com muita precedência. Eles saem no estalo, tão repentinamente quanto qualquer de repente consegue ser. Há 50 anos atrás eu diria que elas nascem de supetão.

A pressão é a mágica força de impulsão na agitação dos miolos dos cronistas. Antecipar assunto não é a melhor receita para alguém escrever um texto. O casamento da idéia com a inteligibilidade pode resultar em uma união cujo desfecho é imprevisível.

Luis Fernando Veríssimo confessou que não consegue escrever na véspera. Essa particularidade também afeta os pobres mortais que, como eu, catam milho no teclado para trocar um dedo de prosa com os leitores.

De tudo o que foi dito acima, descontam-se as exceções. Para mim a exceção é uma senhora sempre bem-vinda, mesmo porque, como disse Clarice Lispector, “o que me mata é o cotidiano. Eu queria só exceções”.

A exceção de hoje fica por conta do seguinte: os últimos avisos aos navegantes dão conta de que, doravante, o mar, qualquer que seja a fase da lua, vai provocar o naufrágio da esperança de milhões de trabalhadores, entre os quais encontra-se a eterna mal-amada dos governos, a sofrida classe dos barnabés.

Aumento do limite de idade para a aposentadoria, fim da paridade, redução do teto salarial para aposentados, extinção do décimo-terceiro salário. Para preencher o álbum, revisão das leis que regem os contratos de trabalho.

Não é de hoje que “a força da grana que ergue e destrói coisas belas” debita nossos retrocessos na conta “dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar” — fontes como Caetano e Chico dão água de beber, camará. Não é mesmo Tom?

Que o governo queira tirar a correia do couro da brava gente brasileira não é segredo para ninguém, mas ele não precisava despachar via Sedex o pacotão de infortúnios. Aliás, ele está aviando direitinho a receita de desmanche que lhe passaram como lição de casa.

No maço de malfeitos que a atual regência faz questão de executar, o rechaço do sentimento nativista chega assustar. Pelo modo, pela velocidade e pelo altíssimo padrão de qualidade de suas digitais.

A exclusividade da exploração do pré-sal, questão indisponível por se tratar de segurança nacional, com duas penadas foi para o espaço.

Se aparecer comprador, esse pessoal será capaz de vender fronteira por metro linear; em se tratando de faixa litorânea, o leilão abarcará de enseada a boqueirão, de baía a golfo.

A propósito, acho que não vou cometer nenhuma heresia se parafrasear Castro Alves.

E como assim penso pergunto:

Nacionalismo! Ó Nacionalismo! Onde estás que não respondes?/ Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes/ Embuçado nos céus?/ Desde 21 de abril de 1789 te mandei meu grito,/ Que embalde, desde então corre o infinito…/ Onde estás, Nacionalismo?

A cor da corda, a cor da corda. Acorda, povo, porque a cor da corda não mudou. O sisal de que é feita a corda é o mesmo desde Tiradentes.

A corda, a corda; o horror, o horror. E não venha me dizer que estou sendo panfletário, incendiário, e outros ários que só servem para rotular.

E por favor, não confunda o meu ponto de vista com cinismo.

Os cínicos de verdade são aqueles que dizem a você que tudo vai dar certo.

