A chapada Diamantina

"Todos os casos são únicos, e muito similares a outros". T.S. Eliot

Com frequência ouço uma sugestão que, dada a regularidade com que pinga em meus ouvidos, virou uma espécie de mantra daqueles que a formulam: “Você deve ter um monte de histórias curiosas colecionadas ao longo de sua carreira, por que então não contá-las?”

Tivesse uma talisca da veia memorialística de Pedro Nava, provavelmente eu iria topar a empreitada encapsulada nos pitacos dos meus leitores cavalheiros e das minhas damas leitoras.

No entanto, rememorar tais acontecências, sejam elas pitorescas, sejam eles envernizadas pela miséria humana, requer uma dose tripla de talento àqueles que se propõem a fazê-lo. Donde se deduz que, como se diz no popular, não costuma frequentar essa praia.

Se, e por um lado, tal empecilho fosse contornado, um outro fator impeditivo acenderia imediatamente o sinal vermelho nas preliminares de qualquer iniciativa minha. É que as histórias que tenho para contar possuem enredos plasmados na dor, no ódio, na barbárie sem limites, enfim, na sordidez que faz duvidar sejamos filhos do bom Deus.

Metade dos anos decalcados no lombo transcorreu-se onde se ouve choro e ranger de dentes. Os hiatos obliteradores dessa verdade foram raríssimos. Explico. Por dever de ofício varei anos a moldar na carne o entendimento bíblico de inferno, posto que é nos plantões de polícia que a tragédia humana desfila sua indisponível grandeza e, como não, sua inconfundível miséria.

Nos plantões, todos os casos são únicos, e muito similares a outros. As atrocidades obedecem a certa lógica; não fosse assim, obviamente não seriam atrocidades.

Há muitos anos escrevi um poema intitulado Fendas, que foi publicado num convite para um dos inúmeros vernissages do artista plástico Tuca Palladini, amigo de muitas, muitas Luas. O poema saiu do forno ao término de um serão coalhado de ocorrências, como poetou Aldir Blanc, “lúcidas de sangue futuro”:

“Cor, ação do pigmento/ greta, frincha, brecha esconde./ No ócio, cio do momento,/ busco por quê e por onde.

Pena que não entendas/ a dor retábulo da herança./ Nos lavores dessas fendas,/ deposito as contendas/ do perdão e da vingança”.

De vez em quando um caso rompe a barreira da severidade que veste as realidades dantescas. Quando isso ocorre, a generosidade apresenta-se aos olhos da multidão como algo cômico, burlesco. Foi o que aconteceu esta semana em Sertãozinho, cidade localizada na porção norte do Estado.

Uma senhora, mãe de uma menina portadora de doença rara, foi vítima, entre outros objetos, do furto de um notebook. no qual armazenava todos os dados possíveis e imagináveis a respeito da disfunção que acomete a criança. Desesperada, ela rogou pelas redes sociais no sentido de que os ladrões devolvessem o equipamento; terça-feira um rapaz tocou a campainha de sua casa: “pega e entra”, falou o sujeito.

E prontamente devolveu o computador à espantada vítima.

A propósito da comicidade acidental nas repartições públicas onde os olhos choram e os dentes rangem, cito Diamantina, uma jovem cujo nome foi uma imposição do pai para homenagear a cidade mineira onde nasceu JK.

Diamantina era chegada num “jererê, aquela erva que os pajés usam para se comunicar com Tupã. De vez em quando atolava a briosa, ou seja, chapava-se como manda o figurino de quem é chegado na coisa.

Eis que, senão quando, um belo dia ela foi presa com uma porção de maconha guardada em uma bolsinha de couro presa a um cordão do mesmo material, formando um conjunto que a dita cuja usava como gargantilha.

“Vamos lá, o que você me diz disso aqui?”, perguntei a ela apontando a sacolinha que continha a porção de maconha.

“Um patuá, senhor. É um patuá para me proteger do mau olhado do pessoal”, respondeu a chapada Diamantina.

E mais não disse, embora muito lhe fosse perguntado.

Bom dia!