A base rachou? Desde a semana passada, após o pedido de vista da vereadora Deise Olímpio (PSC) em projeto que previa a criação...

Desde a semana passada, após o pedido de vista da vereadora Deise Olímpio (PSC) em projeto que previa a criação de cargos para a Guarda Municipal, “houve nítido sinal que a base governista do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) rachou”. Ao menos essa é a afirmação de um nome ligado à base governista do prefeito dentro da Câmara. A interpretação é que, antes, a base do prefeito contava com oito vereadores (apenas Francisco Nucci, Deise Olímpio e Romildo Borelli – Baiano não integravam a base). Agora, o prefeito tem tido dificuldades com outros nomes. Ao menos três têm falado alto: Regina Corrochel (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB) e Jackson de Jesus (Pros). A explicação oficiosa é de que o trio, insatisfeito com a falta de espaço no governo, cogita ir para a oposição.

Sinal ligado

A origem dos problemas começou justamente com uma postura considerada “deselegante” por nomes que até então integravam a base governista. Quando a vereadora Deise Olímpio pediu vista ao projeto que criava mais cargos para guardas municipais, até alguns dos vereadores governistas entenderam que se a vereadora não tivesse tempo para analisar a questão melhor, haveria um sinal à população de que a Câmara estaria se subordinando às vontades do Poder Executivo. Contudo, a base originária do governo resolveu ir ao embate e saiu constrangida com a ‘briga’ – e com a doída derrota. Isso porque, ao não ceder, enfrentou a derrota com o constrangimento de ser acusada de tentar cercear ato de um colega de Casa. Depois do embate houve consenso até no governo: era melhor ter cedido ao pedido de vista da vereadora e mantido a união dentro da Câmara.

Descontente

Conforme a Tribuna já relatou nesta mesma coluna, há cerca de um mês, a vereadora Regina Corrochel (PTB) estaria descontente com algumas atitudes do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). A vereadora estaria, mais do que nunca, disposta a desembarcar da base governista. Na última sessão, a vereadora adotou um tom mais crítico. Regina apontou vários problemas na Educação do município – Regina chegou a citar que há casos de professores dando aulas de disciplinas para as quais não são habilitados.

Excesso de zelo?

A insistência do presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), em economizar estaria irritando alguns vereadores. Isso porque o presidente estaria sendo “rígido demais” na economia, na interpretação de alguns. Algumas determinações, como a de manter luzes apagadas quando um ambiente está vazio, mesmo que por pouco tempo, têm sido tratadas como “exageros” por quem entende que a economia seria ínfima. Além disso há reclamação de nomes ligados a um dos vereadores que até para fazer a chamada ‘hora extra’ e trabalhar até mais tarde há dificuldades. Isso porque, ao passar do horário regulamentar, a ordem dentro da Casa é desligar os computadores e ir pra casa. Já os nomes ligados ao presidente entendem que as reclamações decorrem da retirada de alguns da ‘zona de conforto’. Em resumo, para quem apoia o presidente, há o devido cuidado com o dinheiro público; para quem não o apoia, há exagero na economia.

Mudando a hora

As sessões da Câmara de Araras, sempre iniciadas às 20h, têm corriqueiramente se prolongado ao menos até as 23h. Com alto número de pedidos e projetos, longas falas dos vereadores e ainda sessões repletas de ‘homenagens’, o tempo tem sido curto. Por isso, informalmente cogita-se uma mudança no horário de início das sessões – que passariam a ser iniciadas às 19h. O entendimento, que tem agradado a diversos lados, é que 18h é cedo demais e 20h é tarde demais…

Divisão no PTB

Além da insatisfação com a administração municipal, a vereadora do PTB (evidentemente ligada à ala do filho Bonezinho Corrochel) estaria de acordo com parte do grupo do PTB que ainda não teria digerido a escolha de José Roberto Apolari (PTB) como líder do governo Pedrinho Eliseu (PSDB) na Câmara sem sequer consultar o partido. Bonezinho seria um dos que teria se sentido traído – já que a escolha de Apolari como líder do prefeito na Câmara surpreendeu muita gente no próprio PTB e gerou rompimento com a ala ligada a Regina e Bonezinho. Regina ainda estaria insatisfeita com a falta de espaço no governo e os vereadores, mesmo sendo do mesmo partido, hoje se comportam como estando em lados distintos.

Unindo a base

Apesar do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não deixar transparecer um racha na base, ele mesmo tenta utilizar de sua habilidade política para reunir seu antigo grupo na Câmara. O prefeito teria reservado parte da tarde da última terça-feira (4) para atender e conversar com três vereadores que parecem afastados demais do grupo dele. Pedrinho teria chamado Romildo Borelli – Baiano (PSD), Anete Casagrande (PSDB) – que se mantém inteiramente fiel a ele dentro da Câmara – e Regina Corrochel (PTB). Ao trio teria transparecido o reconhecimento de que a base de Pedrinho na Câmara estaria instável e por isso está em estudo mudanças nas alianças.

Líder mantido?

Nomes ligados ao governo Pedrinho Eliseu garantem que José Roberto Apolari (PTB), se não satisfaz plenamente o que espera o Executivo, tem sim reconhecido seu esforço em defender os ideais do prefeito na Casa. Ainda assim há quem entenda que Pedrinho cogitaria mudanças na liderança do governo. O problema seria a falta de algumas características em relação à atual liderança de governo: falta um pouco de experiência na Câmara e um trânsito melhor em todos os grupos da Casa. Há quem indique que Marcelo de Oliveira (PRB) é visto com bons olhos para uma eventual liderança (teria a esperada experiência e o bom relacionamento com grupos distintos dentro da Câmara). Ainda assim, Pedrinho não estaria disposto a uma troca tão rápida na liderança de governo, e a cogitação é veementemente negada por aliados do prefeito.

Acordo entre vereadores

Uma das razões até então desconhecidas para o forte desentendimento em plenário dos vereadores José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (Pros), durante a última sessão da Câmara, teria sido uma indicação feita por Apolari, interpretada como fora do “acordo” informal que existe entre os vereadores. Isso porque, antes mesmo de Apolari dar parecer inconstitucional ao projeto de lei do vereador Jackson (que pune os maus tratos aos animais), o próprio Apolari apresentou indicação pedindo que o prefeito crie projeto de lei estabelecendo punição a quem maltrata animais. Só que na Câmara existe um “acordo” entre vereadores: quando um projeto é arquivado, é apresentada uma indicação feita pelo mesmo vereador. Como Apolari se antecipou à indicação que em tese caberia a Jackson, este se enfureceu. O ato de quebrar o acordo informal, contudo, teria incomodado também outros colegas da Casa.

MBL no governo

Circulou pelo WhatsApp, durante a semana, uma montagem com diversos nomes ligados ao atual governo municipal e também ligados ao chamado MBL (Movimento Brasil Livre). Vale lembrar que, em anos anteriores, o MBL se dizia “apartidário”, durante as manifestações públicas contra o governo federal do PT, o que gerou acusações de incoerência do movimento. Na imagem é lembrado que, de fato, alguns nomes do MBL local hoje integram o governo Pedrinho Eliseu – alguns do alto escalão. Aliado antigo do prefeito Pedrinho Eliseu, Elcio Rodrigues, por exemplo, era nome forte do movimento e hoje preside o TCA. Monica Barreto Montaute, um dos nomes que liderava o MBL local, hoje tem cargo comissionado na Prefeitura; além de Rodrigo Soares e Raquel Eliana Metzner, ambos hoje comissionados no governo municipal. A imagem teria irritado parcela dos citados ao referir o MBL como ‘Movimento Boca Livre’, mas há quem diga que uma constatação é inegável: o movimento, em Araras, não foi tão apartidário.

