A atriz Lorena Queiroz Politti, 7 anos, esteve em Araras no inicio deste mês e levou as crianças ararenses a loucura. A artista mirim, natural de Campinas esbanjou simpatia durante a sua estada aqui e contou um pouco sobre sua carreira para a reportagem do Novidades.

Filha de Gabriela e César Polittie irmã de Enrico, Lorena contou que começou sua carreira de forma espontânea . Com 4 anos participou do concurso Mini Miss São Paulo e ficou em 1º lugar . Depois seguiu para a disputa no Mini Miss Brasil, representando o Estado de São Paulo e ganhou o título de Mini Miss Brasil Fotogenia .

Ainda nesta idade, fez um teste em São Paulo para atuar no elenco da Novela Carinha de Anjo, exibida pelo SBT. Aprovada ela hoje interpreta a protagonista Dulce Maria na ficção. Neste que é seu primeiro trabalho na TV, com sua fofura e carisma, a menina já mostrou que tem veia artística e conquistou uma legião de fãs. Atualmente, são mais de 1 milhão nas redes sociais.

Lorena com apenas 7 anos e 3 anos de carreira, já tem em seu currículo um filme – “Meus 15 Anos”, da Paris Filmes; e seu primeiro musical da Broadway “A Noviça Rebelde”. Lorena sempre gostou muito de cantar e dançar .

Paralelo a rotina de gravações, Lorena cursa o 2º ano do Ensino Fundamental. E está em cartaz como Marta em a Noviça Rebelde.