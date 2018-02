A Arteira: Ana Marília Rando

Ana Marília Rando, 38 anos, é Bacharel em Direito, mas se descobriu profissionalmente fazendo arte. Há três anos ela decidiu deixar a formação...

Ana Marília Rando, 38 anos, é Bacharel em Direito, mas se descobriu profissionalmente fazendo arte. Há três anos ela decidiu deixar a formação acadêmica de lado e se dedicar ao artesanato e virou empresária. Proprietária do Meu Cantinho Patchwork ela fornece suas peças para diversos clientes e segmentos.

“Comecei a fazer aulas de artesanato por hobby. Fui publicando nas redes sociais, as pessoas foram gostando e pedindo encomendas, fui em busca de aulas e devido a aceitação virou o Meu Cantinho Patchwork. Hoje, forneço peças artesanais moderninhas e tenho opções de oficinas criativas em eventos infantis”, contou ela.

Sempre inventando novidades, Ana Marília nesta época do ano, confecciona peças especificas para Carnaval. Ela produz adereços dos mais simples para foliões mais discretos, até os mais elaborados, como tiaras, headbands, máscaras, turbantes, flores, dentre outros. Produtos 100% feito à mão.

“Há dois anos fui convidada a participar de um evento fechado de carnaval em São Paulo e aí surgiu a ideia. Todo grande evento exige uma preparação especial. Um look que combine com você e que seja confortável. Além do cabelo e maquiagem e as fantasias com tema de espaço, universo, lua, sol estão em alta. A tendência maior são as pessoas criarem suas próprias fantasias, na composição pensadas por ela, sem itens obrigatórios. O carnaval é uma festa alegre, a make tem ser elaborada com muito brilho, ao mesmo tempo, ser harmônica. Então um acessório, nesta composição, faz toda a diferença”, finalizou a proprietária.

Ana Marília é nascida em Tremembé, no Vale do Paraíba, mas foi criada em Itajubá/Minas Gerais. Ela é filha de Paulo e Ignez de Oliveira. Ela tem dois irmãos – Guilherme e Gabriela.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Ana Marília Rando

Idade: 38 anos

Profissão: Artesã

Formação: Bacharel em Direito

Viagem

Melhor já feita: todas à Minas Gerais. Minha essência

Sonha fazer: Grécia

Personalidade

O que te define: She isn’t human. She is art, with heart. (Ela não é humana. Ela é arte dentro de um coração)

Defeito: muitos… ansiedade em demasia, vale? (rs)

Qualidade: talentosa, criativa, exigente, perseverante, comunicativa e autêntica

Sonho: continuar vivendo e trabalhando com artes

Identidade

Família: minha base

Mulher de coragem: minha mãe ( Ignez Rando de Oliveira)

Homem forte: meu pai (Paulo de Oliveira)

Visão Nacional

Política: poder e vontade de mudança

Política local

Uma ação: projeto sustentável/social: uso de resíduos industriais para transformar em artesanato e gerar renda

Araras

Uma escola:

O que te agrada: as festas destinada à família ararense

Ponto preferido: Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: A Menina que Roubava Livros de Markus Zusak

Trilha sonora: U2 (todas )

Sessão pipoca: Extraordinário (último filme visto)