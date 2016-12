A 11 dias da diplomação, segue dúvida sobre o novo prefeito de Araras

Depois de um mês que o recurso de Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o caso do tucano ainda aguarda julgamento...

Depois de um mês que o recurso de Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o caso do tucano ainda aguarda julgamento na instância superior. Como nessa semana a previsão é que o TSE não realize mais julgamentos, resta somente a semana que vem para que o Tribunal Superior dê uma definição ao caso. O julgamento de Pedrinho ainda não tem data prevista para acontecer.

O prazo para que o caso dele seja julgado a tempo de Pedrinho assumir a cadeira de prefeito – se sair vitorioso – ou para se definir quem ocupa o posto de prefeito, mesmo que provisoriamente, está próximo ao fim. Isso porque segundo o Calendário Eleitoral, definido pela Justiça no início do ano, a diplomação dos eleitos deve ocorrer, no máximo, até 19 de dezembro, ou seja, daqui a 11 dias.

Como a situação jurídica de Pedrinho Eliseu ainda segue como ‘sem registro’, mas ‘em recurso’ junto ao TSE, há interpretações de que ele não poderia ser diplomado na atual situação. Advogados ouvidos pela Tribuna explicam que, caso ele não seja julgado na semana que vem, Pedrinho poderia tentar uma liminar para ter o direito de ser diplomado e iniciar seu governo enquanto a Justiça não define sua situação.

O advogado de Pedrinho Eliseu, José Luiz Corte, é otimista e entende que o caso de Pedrinho será julgado ainda na próxima semana. Ele explicou que os casos como o de Pedrinho ficaram em espera justamente porque se aguardava a participação de todos os ministros do TSE que compõem o Plenário.

Além disso, voltou a lembrar o compromisso de ministros do TSE em julgar todos os casos dentre os mais votados e indeferidos.

Mesmo faltando apenas 11 dias para a diplomação – já marcada em Araras para 19 de dezembro – José Luiz Corte, assim como outros interlocutores de Pedrinho, rechaçam que o caso dele não seja julgado antes da data da diplomação.

Apesar disso, ainda em setembro, o próprio ministro do TSE, Gilmar Mendes, já temia faltar tempo para julgar todos os casos. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, chegou a citar que Gilmar Mendes, falando como presidente do TSE, afirmou que poderiam ocorrer situações em que o candidato mais votado para uma prefeitura não assumisse porque não teve o registro julgado a tempo. Ele admitia, contudo, que alguns poderiam assumir com base numa liminar.

Ao menos, por enquanto, a próxima sessão de julgamentos do TSE acontece somente na próxima terça-feira (13). Nessa semana, a previsão é que o TSE não realize mais sessões. Contudo, sessões extraordinárias ainda podem ser marcadas tanto nessa semana como na próxima.

Candidatos da região também tiveram problemas

Dois dos mais votados para prefeito em cidades da região também tiveram seus casos questionados junto à Justiça Eleitoral.

No final de novembro a Justiça Eleitoral determinou, em primeira instância, a cassação da chapa do prefeito eleito de Pirassununga devido a um comício irregular. A sentença abria possibilidade da realização de novas eleições no município.

A juíza Flávia Pires de Oliveira, da zona eleitoral de Pirassununga, entendeu pela condenação do prefeito por vantagem econômica ao fazer, de acordo com o entendimento dela e da promotoria, um comício irregular em frente ao ‘Bailão do Furlan’, uma casa de shows da cidade, em evento realizado em 25 de setembro deste ano. O problema apontado é que justamente nesse dia o local não teria cobrado entrada.

Ademir Lindo foi eleito com 21.024 votos (54,12% dos votos válidos). A defesa divulgou no dia seguinte à condenação que Lindo irá recorrer da decisão. No fechamento desta edição a informação era de quer Lindo teria obtido vitória na Justiça e que estaria sendo diplomado, ainda na quarta-feira.

Já o caso do candidato a prefeito mais votado em Leme, Wagner Ricardo Antunes Filho (PSD) – o Wagão – foi julgado pelo TSE há uma semana. Na quinta-feira anterior os ministros do TSE decidiram deferir o registro de candidatura de Wagão, reformando a decisão do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo. Tanto o TRE-SP quanto a primeira instância da Justiça Eleitoral entenderam pelo deferimento do registro de candidatura de Wagão.

Wagão recebeu 37.485 votos, mas concorreu às eleições com recurso pendente de julgamento. O Plenário do TSE votou – por unanimidade – a favor do relator do caso, ministro Henrique Neves.