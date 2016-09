90 anos de história

Nessa sexta-feira que passou, dia 16, a Associação Atlética Ararense esteve aniversariando 90 anos de sua fundação. Nasceu com o nome de Operário FC,...

Nessa sexta-feira que passou, dia 16, a Associação Atlética Ararense esteve aniversariando 90 anos de sua fundação. Nasceu com o nome de Operário FC, no mês de setembro de 1926, e somente em 1943 adotou o nome atual.

Durante suas atividades em competições futebolísticas amadoras oficiais, o time conquistou memoráveis títulos de campeão da cidade e da região. Para homenagear o time dos três “As”, vou contar em poucas palavras um pouco da história de alguns de seus jogadores:

História de um campeão – Rubens Garcia

Por volta de 1945, mais de 70 anos são passados, vinha para jogar futebol na Associação Atlética Ararense um brilhante jogador de futebol, com o nome de Rubens Garcia, cujo nome de guerra era “Changaia”. Esse jogador atuava em qualquer posição da linha intermediária.

Naquela época, quando o futebol do interior começou a se movimentar com os campeonatos em sua nova fase, Changaia arrumou suas malas e veio para nossa cidade para defender por duas temporadas as cores “Grená”, onde sempre apareceu com grande destaque.

O pessoal da velha guarda se lembra dessa defesa imbatível: Claudio, Tito, Ary, Plácido, Changaia e Paúra. Era uma verdadeira muralha. Uma defesa que ficou na história esportiva ararense.

Depois de sua brilhante passagem na Associação Atlética Ararense, o XV de Novembro da cidade de Piracicaba veio buscá-lo para suas fileiras, e Changaia deu muitas alegrias para a torcida piracicabana.

Sem dúvida, um futebol maravilhoso desse campeão que homenageamos dentro dos 90 anos de fundação da Associação Atlética Ararense, e também nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Amigos estão nos deixando

No dia 26 de agosto faleceu o Dr. Hercio Marcos Cintra Arantes, aos 79 anos de idade. Quando sua saúde permitia, todos os domingos pela manhã, na caminhada no “Lago Municipal”, a gente tinha um gostoso bate-papo sobre o esporte.

No dia 29 de agosto partia para nova morada o congregado mariano Luiz Antonio Araújo. Desde sua juventude era um amante do esporte do judô, e sempre comparecia em nosso local de trabalho para falar sobre esse esporte.

Também no dia 29 nos deixava outro brilhante congregado mariano, o Antonio Delmondi. Durante longos anos participou do coral da Igreja Matriz e outros cargos na diretoria mariana.

À todas essas famílias, nossos pêsames, e aos amigos que deixaram esse mundo, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.