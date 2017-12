82 anos são passados

Era o dia 28 de dezembro de 1935, nossa igreja Matriz, hoje Basílica, estava toda engalanada, realizava se a primeira recepção dos primeiros membros...

Era o dia 28 de dezembro de 1935, nossa igreja Matriz, hoje Basílica, estava toda engalanada, realizava se a primeira recepção dos primeiros membros da Associação Mariana. O celebrante das funções naquela memorável manhã foi o Reverendo Vigário Cônego Paschoal Francisco Quércia Sobrinho, saudoso Monsenhor Quércia.

Eram 50 jovens ararenses inicialmente. Sua primeira diretoria, há 82 anos, eram assim constituída: Presidente, João Chagas; vice-presidente, Eloy Dias; secretário, Angelo Carminatti; vice-secretário, Alberto Feres; tesoureiro, Waldomiro Salomão; mestre de noviços, Juvenal Dalgé.

Os congregados marianos, uma vez admitidos na Congregação Mariana, ficam sempre membros se espontaneamente não a deixar. Todos os anos, quando chega o dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, parece que o coração de cada mariano bate mais forte, o pensamento volta ao passado, começa a machucar nosso íntimo, querendo contar tudo o que acontecia nesse dia todo especial para a família mariana ararense.

Durante sua existência, a Congregação Mariana atravessou fases espetaculares quando a juventude católica ararense participava com real brilho nas atividades da paróquia. Tinha em sua parte secundária o setor esportivo, como futebol de campo (um dos nossos goleiros era o Faustão hoje na rede Globo), pingue-pongue, futsal, voleibol, basquetebol. Seu departamento cultural era, sem dúvida, a alma da cidade, com apresentações maravilhosas, casa cheia em todas as apresentações; shows O Mundo dos Bravos; Canção de Bernadeti; Cadeira Elétrica; Paixão de Cristo; Os Três Corcundas; Tarcisio; A Dança da Morte; Os Bandeirantes e dezenas de outras. Destaque para o artista Cardoso Silva. Seus shows musicais em homenagem ao Dia das Mães, festa junina com dança da quadrilha, casamento a caipira foram espetáculos inesquecíveis.

Temos que lembrar do nosso jornal O Mariano, e mais tarde, Pena Mariana. Lembrar também da construção daquela gruta que se encontra no Calçadão Monsenhor Quércia, em 1954. Os jovens faziam visitas aos enfermos do hospital, aos encarcerados e ao asilo. Das fileiras Marianas saíram vários prefeitos municipais, como Ivan Estevam Zurita, Jair Della Coletta, Alberto Feres e Nelson Dimas Brambilla.

Até hoje, quando se encontram antigos marianos, se saúdam com a invocação SALVE MARIA e cantam baixinho com a voz trêmula de emoção o Hino de Guerra que não esqueceram:

Do Prata ao Amazona,

Do Mar às Cordilheiras

Cerremos fileiras

Soldado do Senhor.